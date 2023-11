ING e Conto Corrente Arancio: canone AZZERATO per un anno

Conto Corrente Arancio è l'innovativo conto corrente di ING che ti permette di ottenere vantaggi reali senza spendere una fortuna in canoni o commissioni. Tutti i nuovi utenti che attivano il "Modulo Zero Vincoli", infatti, potranno ottenere canone, prelievi e bonifici GRATIS per ben 12 mesi.

Modulo Zero Vincoli: la chiave per risparmiare

Tra i vantaggi principali del Modulo Zero Vincoli, c'è il canone gratuito per 12 mesi. Anche dopo il primo anno, tuttavia, il canone può rimanere azzerato se scegli di accreditare lo stipendio o la pensione sul tuo conto. In alternativa, il canone mensile è di soli 2 euro - comunque un buon prezzo.

Conto Corrente Arancio ti mette a disposizione prelievi di contante con la carte di debito completamente gratuiti non solo in Italia, ma anche in Europa. Inoltre, avrai la possibilità di effettuare bonifici SEPA gratis sia online che tramite il Servizio Clienti, con un limite massimo di 50 mila euro. Inclusi nel pacchetto anche i bonifici MAV, RAV, F24 e le ricariche telefoniche, se effettuate tramite il Servizio Clienti.

Aprire un Conto Corrente Arancio è semplice e intuitivo, oltre che 100% online. Ti basta collegarti alla pagina ufficiale dell'offerta e avviare la procedura. In fase di iscrizione, se lo desideri, potrai aderire al Modulo Zero Vincoli e aggiungere le carte di pagamento (debito, credito e altre) che desideri. Dopo l'attivazione del conto tramite bonifico, potrai iniziare a utilizzarlo immediatamente.

Non è necessario recarsi in nessuna filiale. Potrai, infatti, identificarti con il tuo SPID in pochissimi secondi, senza dover contattare nessuno. Ecco perché Conto Corrente Arancio di ING conviene: aprilo online e ottieni in via promozionale 12 mesi di canone, prelievi e bonifici a costo ZERO.

