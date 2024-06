ING: con Conto Corrente Arancio Più hai la carta prepagata gratis

Conto Corrente Arancio Più di ING è la tua ancora di salvezza se ti sei stancato delle solite trappole bancarie, dove ci sono costi nascosti, prelievi e pagamenti online con commissioni. Due versioni diverse ti offrono vantaggi che chiunque vorrebbe: dai prelievi gratuiti alla carta prepagata gratis inclusa.

Il canone mensile, che parte da 5€, è gratuito per chi accredita lo stipendio, la pensione o ha almeno 1000€ di entrate mensili. Bonifici in Italia e in Europa? Gratuiti. La ciliegina sulla torta? La Carta di Credito Mastercard Gold a zero canone per il primo anno. Stesso dicasi della carta di debito.

Carta prepagata gratis: ING semplifica la tua vita

Ora, passiamo alla versione Light del Conto Corrente Arancio. Qui non paghi il canone mensile, ovvero puoi dire addio ai costi di gestione. L'unica cosa di cui dovrai preoccuparti è cosa fare con tutto quel tempo (e denaro) risparmiato.

La carta di debito Mastercard e la prepagata sono entrambe senza alcun costo. Persino i bonifici SEPA fino a 50.000€ sono gratuiti. Le uniche spese extra sono sui prelievi con carta di debito a 0,95€ e il pagamento di bollettini postali a 1,50€ (più spese postali).

La flessibilità di pagare solo per i servizi utilizzati rende Conto Corrente Arancio Light particolarmente attraente. Come aprirlo? Il processo è rapido e completamente online, perfino tramite SPID. Se l'idea di una carta prepagata gratis e senza sorprese ti alletta, cosa aspetti? Apri il conto cliccando sul pulsante qui sotto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.