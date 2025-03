Incogni ti difende dai furti di dati online: ora è in sconto del 50%

Se sei stanco di ricevere chiamate indesiderate, email sospette o se semplicemente vuoi smettere di preoccuparti per la tua privacy online, Incogni è la soluzione che fa per te.

E oggi c’è un motivo in più per provarlo: l’abbonamento annuale è in offerta con il 50% di sconto, al prezzo di 6,99€ al mese, invece dei soliti 13,99€.

Come funziona Incogni e perché protegge davvero i tuoi dati

Incogni è un servizio pensato per tutelare la tua identità digitale, intervenendo direttamente alla radice del problema: i data broker. Si tratta di aziende che raccolgono, archiviano e rivendono le informazioni personali degli utenti (nome, email, indirizzo, abitudini di navigazione e molto altro), spesso all’insaputa degli interessati.

Con Incogni, invece, hai un servizio automatizzato che si occupa per te di contattare questi broker per richiedere la rimozione dei tuoi dati personali. Il tutto nel rispetto del GDPR e di altre normative sulla privacy, senza che tu debba inviare decine di richieste manuali o compilare moduli complessi.

Appena attivi Incogni, il sistema inizia subito a identificare quali aziende possiedono i tuoi dati e invia richieste formali di cancellazione. Riceverai aggiornamenti regolari sullo stato delle operazioni, con un pannello chiaro e trasparente dove potrai vedere quante richieste sono state accettate, respinte o sono ancora in corso.

L’obiettivo è ridurre drasticamente il rischio di furti d’identità, spam, truffe telefoniche e utilizzi impropri dei tuoi dati. Un investimento concreto per chi desidera recuperare il controllo della propria presenza digitale.

Ora puoi accedere a tutto questo a metà prezzo, grazie alla promozione attiva sull’abbonamento annuale: solo 6,99€ al mese per 12 mesi, invece di 13,99€. Una cifra contenuta per un servizio che può davvero fare la differenza. Visita il sito ufficiale di Incogni e attiva ora la promozione con il 50% di sconto. Difendere i tuoi dati online non è mai stato così semplice.

