Incogni protegge i tuoi dati, oggi al 50%

Navigare in rete è ormai una giungla: dietro l'angolo si possono trovare siti di ogni genere pronti a rubare i propri dati, magari ingannando l'utente o spingendolo a inserirli dentro a dei form che sembrano a tutti gli effetti quelli di servizi noti come Netflix, Prime Video e via discorrendo. Fortunatamente esistono servizi come Incogni, in grado di proteggere i tuoi dati da accessi esterni in modo semplice e veloce, e anche ad un prezzo vantaggioso.

Zero rischi, metà prezzo per Incogni

I truffatori spesso prendono di mira le vittime utilizzando dettagli personali come livelli di reddito, condizioni di salute e persino nomi di parenti e conoscenti. Le informazioni contenute nei siti dei data broker (individui che collezionano informazioni online per poi rivenderle) diventano il paradiso per questi criminali, fornendo loro un accesso senza precedenti a informazioni sensibili da poter utilizzare, per non parlare del rischio di furto d'identità, una pratica molto pericolosa.

Incogni protegge proprio in questi casi: nonostante può capitare che i tuoi dati circolino in rete, il servizio si prende il compito di rintracciare queste informazioni dai data broker per poi farle rimuovere, in modo da cancellare questi dettagli che potrebbero portare persino a chiamate e email di marketing fastidiose e ripetitive.

Incogni propone un piano mensile al prezzo di 12,99 dollari (tasse escluse): selezionando però quello annuale, potrai avere lo sconto del 50%, così da pagare solo 6,49 dollari al mese (che ogni anno saranno 77,88 dollari, tasse escluse). A prescindere, potrai usufruire anche della garanzia di 30 giorni soddisfatto o rimborsato, in modo da poter testare il servizio nella sua interezza e capirne l'efficacia. Una volta scelta l'offerta, vi basterà iscrivervi e firmare la delega per poter trattare queste operazioni, e sulla dashboard di Incogni potrete vedere ogni singola azione intrapresa e quante sono state portate a termine.

