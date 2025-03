Incogni: la soluzione per rimuovere le tue informazioni dai database online

Nonostante gli sforzi quello del telemarketing è un fenomeno contro il quale non riusciamo a difenderci. È diventato così diffuso da essere considerato scontato e inevitabile. La realtà è che le soluzioni esistono, ma non sempre sono così note. Una delle più efficaci, anche in termini di rapidità e rapporto tra efficacia e prezzo è indubbiamente quella proposta da Incogni. Un tool innovativo che puoi attivare ora con lo sconto del 50% sul piano annuale.

Incogni ti protegge contro la diffusione dei tuoi dati personali

A soli 6,99€ al mese (83,88€ per il primo anno) hai la possibilità di rimuovere definitivamente i tuoi dati dagli archivi dei data broker online. Se non lo sai quando ti registri a un servizio, accedi a una piattaforma o divulghi in qualche modo il tuo indirizzo e-mail o altri dati personali, questi vengono raccolti da aziende specializzate che si occupano di svolgere attività di profilazione per aumentare l’efficacia delle campagne di marketing.

L’effetto che si viene a creare, e che sperimenti ogni giorno, è che il tuo telefono squilla in continuazione o la tua casella di posta elettronica si riempie di comunicazioni spam. Il contenuto di queste comunicazioni è non solo per te inutile, ma anche fastidioso. E in molti casi può diventare anche pericoloso. Quegli stessi dati utilizzati per le campagne di marketing, infatti, possono essere utilizzati dagli hacker per campagne di phishing, furti d’identità e frodi di vario tipo.

In questo panorama Incogni svolge un lavoro preziosissimo. Il tool, infatti, tramite un processo completamente automatizzato (quindi più efficiente e veloce) effettua una scansione approfondita dei broker di data online inviando a ciascuno la relativa richiesta di cancellazione dei dati personali. Queste richieste sono legalmente vincolanti e Incogni si occupa anche di monitorare che vengano rispettate.

Nel giro di poche settimane dall’attivazione di Incogni si riscontrerà una graduale riduzione delle chiamate di telemarketing e delle e-mail spam, con un costante aumento della propria sicurezza. Per 6,99€ al mese (approfittando del 50% di sconto) vale davvero la pena attivare Incogni.

