Incogni: il servizio di protezione e rimozione dati DEFINITIVO al 50% DI SCONTO

Incogni è uno dei servizi più interessanti e innovativi degli ultimi anni per quel che riguarda la rimozione di dati personali ed è disponibile un mega sconto del 50% da attivare per un prezzo di soli 6,49€ al mese.

Incogni: protezione dati a metà prezzo

La funzione di rimozione dei dati personali è un alleato prezioso per eliminare le tue informazioni sensibili da siti web, broker di dati e altri servizi online. Ciò include dati come nome, indirizzo, numero di telefono ed email, offrendoti un controllo totale sulla tua privacy digitale.

La protezione della tua identità online è una priorità per Incogni, che maschera la tua presenza online e ti protegge da tracker e malware. Questa caratteristica include l'uso di crittografia per il traffico internet, l'implementazione di VPN per garantire una connessione sicura e la gestione delle impostazioni di privacy per mantenere la tua identità al sicuro.

Grazie alla gestione dei tuoi account online, Incogni ti permette di monitorare attentamente i tuoi profili attivi sulle varie piattaforme e siti web. Attraverso la scansione di password compromesse e l'identificazione di attività sospette, puoi essere avvisato tempestivamente di potenziali minacce alla sicurezza del tuo account. Riceverai notifiche in caso di problemi, garantendo una reattività immediata.

Il controllo dei tuoi dati personali non è mai stato così semplice. Potrai vedere quali siti web hanno accesso ai tuoi dati, revocare l'accesso quando lo desideri e eliminare le informazioni non più necessarie. Con Incogni, hai il potere di gestire in modo sicuro la tua presenza digitale, assicurandoti una protezione avanzata e un controllo completo sui tuoi dati personali online.

Incogni è il servizio di rimozione dati più innovativo sulla piazza ed oggi, sul sito ufficiale, è presente una promozione davvero imperdibile: sconto del 50% e prezzo fissato a soli 6,49€ per un intero anno!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.