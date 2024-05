Incogni a metà prezzo: cancella i tuoi dati dal web

Incogni costa adesso metà prezzo e offre una soluzione efficace per cancellare i propri dati dal web. In questo modo, la privacy ne beneficerà notevolmente. Scegliendo l'abbonamento annuale, otterrai lo sconto del 50%. Se lo attivi, niente più truffe, phishing e furti d’identità. Quindi, perché non ne approfitti?

Proteggi la tua privacy a metà prezzo con Incogni

La rimozione delle tue informazioni personali si estende dai motori di ricerca agli archivi dei broker di dati, che spesso vendono queste informazioni a terzi per scopi pubblicitari. Con Incogni, tutto il processo di cancellazione è automatizzato. In ogni momento, puoi verificare lo stato delle tue richieste di rimozione tramite una pagina dedicata che offre tutti i dettagli del servizio.

Nonostante sia disponibile l'opzione di abbonamento al piano mensile, rinunciare a favore dell'offerta annuale ti permette di beneficiare del notevole sconto. In aggiunta, se vuoi estendere la protezione a familiari o amici, esiste il piano Family & Friend fino a cinque persone e include lo stesso sconto del 50%.

Incogni è parte delle soluzioni di Nord Security, una compagnia nota per altri prodotti come NordVPN, NordLayer, NordPass, NordStellar e NordLocker, tutti dedicati alla sicurezza e gestione dei dati digitali. Visitando il sito ufficiale, puoi scoprire ulteriori informazioni e vantaggi, tra cui la garanzia soddisfatti o rimborsati, che permette di richiedere il rimborso completo se non sei soddisfatto dell'acquisto nei primi 30 giorni.

Quindi, se tieni davvero alla tua privacy online, approfitta dell'offerta di Incogni a metà prezzo. Se lo fai, compi un passo importante verso una maggiore sicurezza digitale.

