In scadenza lo sconto dell’80% di Internxt sui piani a vita: acquista ora

È possibile proteggere i propri dati con un sistema di sicurezza di alto livello? La risposta è sì e si chiama Internxt, la soluzione cloud migliore. La notizia ancora più interessante? Lo sconto dell'80% su tutti i piani a vita, ma sta per scadere. Questo è il momento perfetto per prendere tutti i tuoi file più importanti e salvarli in uno spazio cloud.

Non stiamo parlando di un servizio qualsiasi. Internxt è il frutto di dedizione incrollabile verso la protezione dei file. I professionisti dietro questo progetto hanno un solo obiettivo: mantenere perfettamente al sicuro i dati più sensibili dagli occhi indiscreti degli hacker.

Sconto dell'80% sui piani Internxt: proteggi i tuoi dati con trasparenza e sicurezza

Internxt non scherza quando si tratta di privacy assoluta. Grazie alla tecnologia di crittografia "zero-knowledge" AES-256, le tue password e i tuoi dati sensibili sono talmente protetti che neanche il provider riesce ad accedervi. Questa non è solo una promessa, ma una garanzia! L'open-source di Internxt permette a chiunque di analizzare il codice su GitHub, guadagnandosi anche l'approvazione di Securitum, autorità europea nei sistemi di sicurezza. La trasparenza, per loro, è sacra.

Parlando di cifre, Internxt offre piani per tutte le esigenze e budget. Da 20 GB a 10 TB, con la possibilità di pagare annualmente o in una sola soluzione. Le opzioni includono condivisioni crittografate di file, supporto premium e capacità di caricare file fino a 20 GB. Se per qualche motivo Internxt non dovesse soddisfarti, nessun problema: c'è la garanzia di rimborso di 30 giorni. Ma scommettiamo che non ce ne sarà bisogno.

Il piano storage da 10 TB è il più gettonato: 60 euro all'anno (prezzo scontato). La versione a vita conviene di più perché paghi una sola volta il prezzo scontato di 580 euro e lo spazio resterà tuo per sempre. Dai un’occhiata più approfondita sul sito ufficiale per avere la panoramica completa.

Internxt è la scelta giusta per chi cerca una soluzione cloud affidabile e accessibile. Difendi i tuoi documenti di lavoro, le foto degli ultimi viaggi o i video delle vacanze grazie allo sconto dell’80%.

