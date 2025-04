Imparare una nuova lingua per davvero: Babbel è in sconto del 50%

L'estate si avvicina e in tanti hanno già prenotato una vacanza all'estero. Tra loro c'è anche chi vorrebbe imparare la lingua parlata nel luogo in cui resterà per una o più settimane, o anche solo migliorare il vocabolo e prendere maggiore sicurezza. La piattaforma migliore per riuscirci è Babbel, grazie alla quale è possibile sviluppare abilità linguistica applicabili alla vita di tutti i giorni e sostenere fin da subito conversazioni autentiche nella nuova lingua.

Il piano annuale e quello a vita di Babbel sono ora in sconto del 50%, con prezzi a partire da 5,99 euro al mese per l'abbonamento di un anno. Per chi viaggia spesso all'estero per lavoro o piacere, troverà nel piano lifetime una scelta migliore per risparmiare sul lungo periodo: 299 euro invece di 599 euro, con un unico pagamento richiesto al momento della sottoscrizione dell'offerta.

Tutti i vantaggi di Babbel

La piattaforma Babbel offre un'esperienza di studio personalizzata. Gli utenti hanno a disposizione materiali didattici in base al loro livello di preparazione, ai loro interessi, e al loro stile di vita. Durante il percorso di apprendimento si riceveranno feedback in tempo reale, come se si avesse un insegnante privato al proprio fianco.

Un altro vantaggio per gli studenti è di poter contare su un approccio didattico completo, a differenza dei corsi di studio spesso e volentieri superficiali proposti dalla concorrenza. Con Babbel non solo si ha l'opportunità di migliorare la propria pronuncia con un avanzato sistema di riconoscimento vocale, ma anche esercitare la conversazione con un'altra persona attraverso dialoghi interattivi.

Tutto questo rientra nell'ormai celebre metodo Babbel, che si basa su lezioni brevi potenziate dagli esercizi di conversazione con l'intelligenza artificiale. Al momento la piattaforma vanta più di 15 milioni di abbonamenti venduti, 200 esperti in didattica delle lingue e il 92% degli utenti che hanno migliorato le proprie conoscenze linguistiche dopo appena due mesi.

L'attuale offerta in corso sul sito Babbel, che permette di risparmiare il 50%, è valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.