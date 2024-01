Imparare una nuova lingua è più facile: -95% per l'Accesso a vita a Mondly

Imparare una nuova lingua straniera diventa più facile grazie all'offerta di inizio 2024 di Mondly. L'applicazione, vero e proprio punto di riferimento per milioni di utenti che studiano e praticano una o più lingue straniere, in via promozione mette a disposizione dei suoi utenti un'occasione imperdibile.

La nuova offerta limitata di Mondly, infatti, riguarda il piano Accesso a vita che consente la possibilità di studiare tutte le 41 lingue supportare dall'applicazione beneficiando di uno sconto del 95%. Grazie a questa promozione, quindi, Mondly è attivabile al prezzo di 99,99 euro invece di 1.999,99 euro, senza abbonamenti di alcun tipo e costi ricorrenti.

Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto e visitare il sito ufficiale di Mondly.

Impara una nuova lingua con Mondly: -95% per l'Accesso a vita

La promozione lanciata da Mondly è da cogliere al volo. Grazie all'offerta in corso, infatti, è possibile accedere a tutte e 41 le lingue disponibili con l'app con uno sconto del 95%. L'importo per l'Accesso a vita cala fino a 99,99 euro (rispetto a un prezzo di listino di 1.999,99 euro), senza abbonamenti e costi ricorrenti di alcun tipo.

Dopo aver attivato l'offerta, quindi, sarà sufficiente scaricare Mondly sul proprio smartphone e scegliere la lingua da studiare (41 in totale, tra cui inglese, spagnolo, francese, tedesco, russo, giapponese, cinese etc.).

L'applicazione utilizza strategie di gamification e tecnologie avanzate per l'apprendimento rapido, proponendo esercizi sviluppati per semplificare l'apprendimento di una lingua, sia considerando i suoi meccanismi di base che i termini necessari per formulare frasi via via sempre più complesse.

C'è tanto spazio anche all'ascolto, per migliorare la comprensione grazie alla possibilità per gli utenti di ascoltare frasi e conversazioni di madrelingua, andando così ad "allenare" l'orecchio. Grazie al chatbot con riconoscimento vocale, inoltre, è possibile migliorare le proprie abilità e testare i progressi ottenuti.

Per sfruttare l'offerta basta raggiungere la pagina della promozione qui di seguito.

