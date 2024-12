Impara una nuova lingua straniera durante le vacanze di Natale

Se hai deciso di imparare una nuova lingua straniera in occasione delle imminenti vacanze di Natale, ti segnaliamo l'offerta in corso sulla piattaforma Babbel. Il piano annuale è disponibile a 5,99 euro al mese, per effetto dello sconto del 45% sul prezzo di listino (71,88 euro in un anno anziché 143,88 euro). C'è poi il piano a vita in offerta a metà prezzo: 299,99 euro invece di 599,99 euro.

Il piano a vita di Babbel dà accesso a tutte le lingue disponibili nella piattaforma online Babbel. Tra queste si annoverano lo spagnolo, il francese, il tedesco, l'inglese, il portoghese, il russo, il turco, l'olandese, lo svedese, il norvegese, il polacco, il danese e l'indonesiano. Con il piano annuale si ha invece accesso soltanto a una di queste lingue.

Imparare una nuova lingua straniera a Natale con Babbel

Più di 15 milioni di abbonamenti venduti, un tasso pari al 92% degli studenti che ha migliorato le proprie abilità linguistiche in appena due mesi dall'inizio del corso, oltre 200 esperti in didattica delle lingue a disposizione: questi alcuni numeri della piattaforma Babbel, tra le migliori in circolazione per imparare una nuova lingua straniera.

Il famoso metodo Babbel prevede breve lezioni basate su conversazioni leali con insegnanti di lingua certificati. L'obiettivo è di aiutare gli studenti a parlare in maniera corretta e con padronanza la nuova lingua nella vita reale di tutti i giorni. Volendo, gli stranieri possono anche avere accesso alle lezioni per imparare l'italiano.

Il piano annuale di Babbel è in sconto del 45%, disponibile al prezzo di 5,99 euro al mese. Ancora migliore l'offerta sul piano a vita, che costa 299,99 euro anziché 599,99 euro, con una garanzia di rimborso di 20 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.