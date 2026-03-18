Iliad, ultime ore per attivare l'offerta mobile Top 250 Plus

In casa Iliad sono le ultime ore a disposizione per attivare l'offerta mobile Top 250 Plus: fino alle 15:00 di giovedì 16 marzo gli utenti possono sottoscrivere sul sito ufficiale l'offerta da 250 Giga in 5G, più minuti e SMS illimitati, a 9,99 euro al mese per sempre, con un costo di attivazione pari a 9,99 euro una tantum.

È una delle migliori offerte mobile oggi disponibili sul mercato, sia per il quantitativo di Giga in rapporto al prezzo sia per la qualità della rete Iliad, tra le più veloci in Italia e con una copertura e stabilità di segnale eccellenti in ormai numerose aree del nostro Paese. Il 5G, lo ricordiamo, è utilizzabile sui dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete 5G di Iliad.

Cosa include Iliad Top 250 Plus

L'offerta Top 250 Plus di Iliad include 250 Giga in 5G, più chiamate e SMS senza limiti. La velocità raggiungibile è pari a 2 Gbit/s, a seconda dell'area in cui si risiede, e indipendentemente da ciò diversi enti indipendenti hanno confermato come la rete Iliad sia tra le più veloci disponibili nel nostro Paese.

Con Top 250 Plus si possono dormire sonni tranquilli anche se si viaggia spesso all'estero. Infatti, nei Paesi che appartengono all'Unione europea si hanno a disposizione 25 Giga dedicati in roaming, così da abbattere i costi ad esso associati: si tratta della quantità di Giga più alta utilizzabile in Europa con una semplice offerta mobile nazionale.

Altro tassello distintivo dell'offerta di Iliad sono i minuti illimitati verso i fissi di numerosi Paesi internazionali e i mobili di Canada e Stati Uniti. Della lista delle nazioni che hanno stretto accordi con Iliad si annoverano Brasile, Corea del Sud, Regno Unito, Taiwan, Cina e Nuova Zelanda.

In ultimo, confermiamo la presenza di due servizi gratuiti molto utili come l'hotspot e la tecnologia VoLTE.

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