Iliad Top 250 offre 250 GB, chiamate e SMS illimitati a 9,99€/mese

Iliad presenta una nuova promozione dedicata a chi cerca tanti GB, zero limiti e nessun vincolo nascosto: la nuova Top 250 ti offre 250GB di internet anche su rete 5G, chiamate e messaggi illimitati, tutto incluso a 9,99€ al mese, senza aumenti futuri.

Nelle prossime righe vediamo nel dettaglio tutti i servizi inclusi nell'offerta di Iliad, al momento una delle migliori che ci siano sul mercato. Per averla basta andare sul sito dell'operatore.

Iliad Top 250 è l'offerta mobile del momento: ecco cosa include

Valida ancora per pochi giorni, questa offerta include anche 25GB aggiuntivi da usare nei Paesi dell’Unione Europea, rendendola perfetta anche per chi viaggia spesso. La navigazione è disponibile sia in 4G che in 5G, per i dispositivi compatibili e nelle aree coperte dal segnale Iliad.

Se esaurisci i 250GB, puoi comunque continuare a navigare a soli 0,90€ ogni 100MB. Le chiamate e gli SMS sono illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili italiani, ma anche verso 60 Paesi internazionali, senza costi extra.

Oltre a questo, Iliad include anche tutta una serie di servizi extra completamente gratuiti:

Mi richiami

Hotspot

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Controllo credito residuo

Segreteria telefonica

Portabilità del numero

Tecnologia VoLTE

Tutto questo, a 9,99€/mese garantiti a tempo indeterminato, con la classica trasparenza dell'operatore francese: nessun costo nascosto, nessuna sorpresa. Attiva subito l’offerta direttamente sul sito ufficiale di Iliad o nei punti vendita autorizzati, prima che scada.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.