Iliad Top 250: 250GB, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese PER SEMPRE

Iliad lancia una nuova offerta sensazionale: con Top 250 Plus potrai avere infatti 250GB di navigazione internet anche in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 9,99 euro al mese per sempre. L'offerta, a tempo limitato per i prossimi 5 giorni, include anche 25GB extra aggiuntivi da utilizzare in roaming europeo.

Una promozione che mette a tua disposizione ben 250GB di traffico in 4G o addirittura 5G sui dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete 5G Iliad con i quali potrai navigare, scaricare e guardare tutto quello che vuoi. E se superi il limite dei 250GB potrai scegliere se continuare la navigazione a soli 90 centesimi ogni 100MB.

La cosa importante è che non dovrai certo contare minuti e SMS, dato che saranno illimitati verso fissi e mobili in Italia. Come detto, ad arricchire il tutto ci saranno anche 25GB extra in roaming europeo, mentre i minuti illimitati sono validi anche verso 60 destinazioni internazionali.

Il tutto a soli 9,99 euro al mese per sempre per un'offerta trasparente, senza sorprese e con tantissimi vantaggi. Attiva l'offerta ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.