Iliad ti porta allo stadio come un VIP: scopri il concorso per vivere la SERIE A

Di solito guardare la Serie A significa accendere la TV, preparare gli snack e tifare dal divano. Ma stavolta Iliad ha deciso di alzare l’asticella: con il nuovo concorso “Vinci il calcio con Iliad”, i tifosi possono trasformarsi in veri ospiti d’onore allo stadio. Niente fila ai tornelli, niente posti lontani dal campo: parliamo di tribune VIP, hospitality esclusiva e un’atmosfera da superstar.

Come partecipare

Il bello di questo concorso è che non serve fare nulla di complicato. Basta registrarsi sul sito ufficiale Iliad e sei dentro al gioco.

Una volta iscritto, partecipi automaticamente a tutte le estrazioni future, senza dover compilare moduli ogni volta.

E se sei già cliente Iliad, c’è un bonus non da poco: più servizi attivi (mobile, fibra o business), più possibilità di vincere. Un meccanismo semplice e diretto, in pieno stile Iliad. La lista dei premi è da stropicciarsi gli occhi:

Biglietti VIP per la Serie A Enilive - 633 coppie disponibili per tutta la stagione, complete di hospitality (spoiler: non parliamo dei soliti panini al volo).

Finale di EA SPORTS FC Supercup - se ti iscrivi entro il 31 ottobre 2025, puoi vivere da vicino un evento calcistico epico.

Finale di Coppa Italia Frecciarossa - registrandoti tra gennaio e marzo 2026 avrai la possibilità di vincere biglietti VIP per un’altra notte da campioni.

Con Iliad non ci sono solo tariffe trasparenti, senza costi nascosti e senza vincoli. Adesso c’è anche l’occasione di vivere il calcio da protagonista. È un modo per ringraziare chi ha scelto l’operatore e per trasformare una passione in un ricordo da raccontare per sempre. Partecipare richiede meno tempo di quello che impieghi a ordinare una pizza online. Quindi se ami il calcio e hai sempre sognato di viverlo da una prospettiva diversa, non lasciarti sfuggire l’occasione: entra in “Vinci il calcio con Iliad” e chissà, la prossima volta che andrai allo stadio potresti farlo da VIP.

Se vuoi aggiornamenti su Mobile inserisci la tua email nel box qui sotto: Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing.

Sì No Registrati