Iliad: scopri l’offerta fibra con Wi-Fi 7 gratuito

Una connessione 100% fibra FTTH, super veloce

L’offerta Iliad è disponibile esclusivamente in tecnologia FTTH (Fiber To The Home), garantendo una trasmissione dati diretta fino a casa senza interruzioni. A seconda della copertura disponibile, Iliad offre:

FTTH EPON : velocità fino a 5 Gbit/s in download (2,5 Gbit/s su 1 porta Ethernet, 1 Gbit/s su 2 porte Ethernet, 1 Gbit/s in Wi-Fi) e fino a 700 Mbit/s in upload .

FTTH GPON : fino a 2,5 Gbit/s in download e 1 Gbit/s in upload , disponibile in alcune zone di Milano, Torino e Bologna.

Aree bianche: fino a 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload.

Le velocità indicate rappresentano valori teorici massimi e possono variare in base a congestione di rete, copertura e dispositivi utilizzati.

Iliadbox Wi-Fi 7: prestazioni, efficienza e sostenibilità

Inclusa nell’offerta, iliadbox Wi-Fi 7 rappresenta il cuore tecnologico della connessione:

Connessione stabile e performante su più dispositivi contemporaneamente.

Ideale per streaming 4K, gaming online, smart working e videoconferenze .

Funzionalità “ Sleeping mode ” per ridurre i consumi energetici.

Pulsante ON/OFF per spegnere il dispositivo senza scollegarlo.

Il tutto in comodato d’uso gratuito, con consegna a domicilio e installazione da parte di un tecnico qualificato.

Prezzo trasparente, vantaggi per gli utenti mobile

Il costo standard dell’offerta fibra è di 25,99€/mese, senza costi nascosti né vincoli. Tuttavia, gli utenti mobili Iliad con un’offerta da 9,99€ o 11,99€/mese possono attivare il vantaggio Fibra + Mobile, pagando solo 21,99€/mese, per sempre.

Per chi ha un’offerta mobile inferiore, è possibile effettuare gratuitamente il passaggio a una delle seguenti opzioni:

Giga 200 a 9,99€/mese : 200GB, minuti e SMS illimitati, 5G incluso.

Giga 250 a 11,99€/mese: 250GB, minuti e SMS illimitati, 5G incluso.

Il vantaggio è attivabile direttamente dalla propria Area Personale Fibra.

Chiamate illimitate e gestione smart

L’offerta Iliad include chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili in Italia e oltre 60 destinazioni internazionali, sempre a condizioni di uso lecito e corretto.

Grazie all’app iliadbox Connect, è possibile gestire in modo semplice e intuitivo la rete di casa: dal controllo dei dispositivi connessi alla personalizzazione della rete Wi-Fi.