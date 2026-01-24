Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Iliad sconta la fibra: 4 euro al mese in meno per sempre e migliaia di riviste
La promozione è valida per gli utenti mobile Iliad con un'offerta da almeno 9,99 euro al mese e pagamento automatico attivo.
Federico Pisanu
Pubblicato il 24 gen 2026
Link copiato negli appunti

La fibra di Iliad è in offerta a 22,99 euro al mese per sempre invece di 26,99 euro grazie alla nuova promozione rivolta ai clienti mobile Iliad con un’offerta a 9,99 euro o 11,99 euro al mese e pagamento automatico. Il costo d’installazione della fibra è pari a 39,99 euro una tantum.

L’attuale offerta include il router iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7, il servizio Cafeyn e minuti illimitati in Italia, verso i numeri fissi internazionali in numerosi Paesi e i numeri mobili di Canada e Stati Uniti. Una delle novità più interessanti è proprio Cafeyn, che permette di leggere oltre 2.000 tra giornali e riviste sempre aggiornati in un’unica app.

iliadbox a 22,99 euro

Perché scegliere Iliad Fibra

Al di là del prezzo, uno dei più bassi nell’ambito della rete fissa, l’offerta della fibra Iliad propone diversi altri vantaggi. A partire dalle performance di assoluto livello, con una velocità in download fino a 5 Gbit/s suddivisi tra Wi-Fi e porte ethernet e fino a 700 Mbit/s in upload.

Sono valori notevoli, ulteriormente impreziositi dal router iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7, che aiuta a migliorare sia velocità che stabilità, per una navigazione ancora più fluida rispetto alla generazione precedente.

Poi, come dicevamo, l’offerta di Iliad include anche Cafeyn, servizio che porta in dote migliaia di giornali e riviste in un unico luogo, sempre aggiornati. Gli argomenti spaziano dalla politica allo sport, dalla salute all’attualità e tempo libero, grazie a un catalogo imponente tra riviste, giornali, settimanali e periodici come Elle Italia, La Gazzetta dello Sport, Sale&Pepe e molto altro.

L’offerta per la fibra di Iliad, grazie alla quale è possibile ottenere uno sconto di 4 euro al mese per sempre, è attivabile online entro il 26 febbraio. Per aderire alla promozione è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata all’iniziativa e cliccare sul tasto Verifica copertura posizionato all'interno della pagina.

