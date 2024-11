Iliad ripropone Flash 150 per il suo Black Friday

A sorpresa, in concomitanza con la settimana del Black Friday, la compagnia telefonica Iliad ha scelto di riproporre una delle sue migliori offerte di quest'anno: Flash 150, con 150 Giga per navigare in Internet più minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese per sempre.

Come da tradizione, anche con Iliad Flash 150 ci si assicura un'offerta mobile che non cambia nel tempo, senza cioè rimodulazioni, che invece spesso e volentieri colpiscono le offerte delle altre telco. In più restano intatti i servizi inclusi, tra cui l'hotspot.

Le caratteristiche chiave di Iliad Flash 150

L'offerta Flash 150 di Iliad include 150 Giga come traffico dati, con in più 11 Giga dedicati in roaming quando si è in vacanza o al lavoro in Europa. A questo si sommano i minuti e SMS illimitati verso i numeri fissi e mobili, con la possibilità di chiamare senza limiti verso oltre 60 destinazioni (anche extra-europee, tra cui Stati Uniti, Canada, Brasile, Australia e Cina).

Tornando ai Giga per la rete Internet, l'offerta include un traffico in 4G/4G+. Se si ha il desiderio di provare la velocità della rete 5G Iliad, invece, si può fare riferimento alle attuali offerta Giga 180 e Giga 250. Quest'ultime sono disponibili rispettivamente a 9,99 euro e 11,99 euro al mese.

Per quanto concerne i servizi inclusi alla promo Flash, insieme all'hotspot si annoverano la segreteria telefonica, Mi richiami e il controllo del credito residuo. A questi poi si aggiungono la portabilità del numero e l'opzione Nessuno scatto alla risposta.

C'è tempo fino al 12 dicembre per attivare l'offerta Iliad Flash 150 al prezzo di 7,99 euro al mese, con un contributo di attivazione per la SIM pari a 9,99 euro una tantum.

