Iliad offre 250 GB in 5G con minuti illimitati a 11,99€/mese

Il mercato della telefonia mobile continua a muoversi verso offerte sempre più ricche di giga e servizi inclusi, e Iliad si conferma tra i protagonisti con una nuova proposta pensata per chi vuole il massimo senza rinunciare alla trasparenza.

L'operatore sul suo sito ufficiale mette infatti a disposizione il pacchetto Giga 250, che comprende 250 GB di traffico dati in 4G/4G+ e 5G, minuti e SMS illimitati al prezzo di 11,99€ al mese per sempre. L'attivazione della SIM Iliad costa 9,99€, mentre il canone non subisce variazioni nel tempo, in linea con la filosofia Iliad di offrire condizioni chiare e senza sorprese.

Giga 250: tutto incluso con 5G e chiamate illimitate

Con Giga 250, gli utenti hanno a disposizione una delle offerte più complete del panorama mobile. I 250 GB mensili possono essere utilizzati anche sulla rete 5G Iliad, a patto di avere un dispositivo compatibile e trovarsi in una zona coperta. Una volta superata la soglia, la navigazione può proseguire a 0,90 € ogni 100 MB, previa conferma da parte del cliente.

I minuti e gli SMS sono illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia, ma anche in Europa, dove l'offerta include un pacchetto dedicato di 16 GB in roaming. Per chi chiama spesso all'estero, sono previsti minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali, rendendo il piano ideale anche per chi ha contatti fuori dal Paese.

Oltre alla connettività, Iliad integra nel pacchetto numerosi servizi senza costi aggiuntivi: hotspot, segreteria telefonica, controllo del credito, portabilità del numero, tecnologia VoLTE per chiamate di qualità superiore e l'opzione "Mi richiami". Nessuno scatto alla risposta e nessun costo nascosto completano un'offerta che punta tutto sulla semplicità e sulla chiarezza.

Con Giga 250, Iliad ribadisce la sua volontà di coniugare grandi quantità di dati, servizi illimitati e prezzo fisso, posizionandosi come una delle opzioni più interessanti per chi vuole sfruttare al massimo la connettività mobile di nuova generazione. Per attuvare la promo vai sul sito ufficiale di Iliad.

Se vuoi aggiornamenti su Tech inserisci la tua email nel box qui sotto: Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing.

Sì No Registrati