Iliad lancia Giga 200: ecco la nuova offerta da 9,99 euro al mese

In casa Iliad l'arrivo della stagione autunnale è coinciso con la sostituzione della precedente offerta estiva con Giga 200, la nuova proposta che permette di navigare alla massima velocità in 5G con 200 Giga a disposizione più minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese. L'offerta è sottoscrivibile da tutti, anche da chi ha già attiva un'offerta mobile con l'operatore telefonico francese.

Inclusi nell'offerta Giga 200 di Iliad anche 13 Giga per navigare in Europa, minuti illimitati verso più di 60 Paesi in tutto il mondo e la tecnologia VoLTE, grazie alla quale è possibile effettuare chiamate vocali sfruttando la rete mobile 4G/LTE di Iliad per una qualità audio superiore e una connessione più rapida. Tra gli altri servizi, si annovera infine la navigazione in hotspot.

I dettagli della nuova offerta 5G di Iliad Giga 200

Con la nuova Giga 200 Iliad torna a offrire 200 Giga in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. L'offerta, che include minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia, oltre che verso più di 60 destinazioni internazionali, consente di ottenere uno sconto di 4 euro al mese sull'offerta della fibra, il cui prezzo passerebbe da 25,99 euro a 21,99 euro al mese.

La sottoscrizione della nuova proposta permette anche di partecipare al concorso Iliad che mette in palio i biglietti VIP con hospitality per la propria squadra del cuore. I biglietti sono validi per la Serie A Enilive, per la finale di Supercoppa italiana e per la Coppa Italia Frecciarossa.

Come accennato all'inizio, l'offerta Giga 200 è sottoscrivibile da chiunque, quindi sia dagli utenti mobile Iliad sia da coloro che provengono da un altro operatore (da questo punto di vista non c'è alcuna distinzione da segnalare). Per quanto riguarda infine i costi, è richiesto soltanto un contributo di attivazione una tantum della SIM pari a 9,99 euro.

