Iliad, il potere della fibra pura: 48 euro di sconto all'anno con l'offerta dell'estate

La compagnia telefonica francese Iliad detiene una delle più interessanti offerte per la fibra disponibili oggi in Italia. L'offerta in questione si chiama iliadbox, a cui è associata la frase "la fibra pura", e vanta uno sconto di 48 euro all'anno per i clienti mobile Iliad che hanno attiva un'offerta da 9,99 euro o 11,99 euro al mese con pagamento automatico attivo.

Per loro la fibra pura di Iliad è disponibile al prezzo scontato di 21,99 euro al mese invece di 25,99 euro, prezzo da intendersi per sempre come da tradizione dell'operatore transalpino. Perché fibra pura? Perché vengono attivati esclusivamente contratti in fibra ottica FTTH, mentre gli altri operatori sono soliti attivare nella maggior parte dei casi contratti in fibra FTTC, sigla che sta a indicare una connessione in fibra ottica soltanto parziale. Inoltre, quella di Iliad è la prima offerta fibra in Italia che include un router dotato della nuova tecnologia Wi-Fi 7.

La fibra pura di Iliad è in offerta

Alla luce di tutto questo, non sorprende che le prestazioni della fibra pura di Iliad siano di gran lunga superiori alla media. A conferma di ciò vi è la velocità in download fino a 5 Gigabit e fino a 700 Mbit/s in upload, suddivisi tra Wi-Fi e porte ethernet, nelle aree coperte dalla tecnologia FTTH EPON. Performance che non vengono meno nelle aree coperte dalla tecnologia FTTH GPON, dove si raggiungono i 2,5 Gigabit al secondo in download e fino a Gigabit al secondo in upload.

A sorprendere è invece il prezzo, dato che oggi una fibra ottica con queste performance al prezzo di 21,99 euro al mese per sempre è letteralmente introvabile, a meno che non vi sia una promozione speciale in corso che sconta il prezzo per un periodo di tempo limitato. L'offerta di Iliad terminerà il 18 settembre 2025.

