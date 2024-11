Iliad Giga 180: la nuova offerta in 5G a 9,99€/mese per sempre

Se sei reduce da un'esperienza non positiva con il tuo attuale operatore, puoi passare in ogni momento a un'altra offerta mobile senza costi aggiuntivi. Tra le offerte del momento segnaliamo Giga 180 di Iliad, con 180 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese per sempre. Il costo di attivazione della SIM è pari a 9,99 euro.

L'operatore telefonico francese Iliad propone offerte che non cambiano nel tempo, senza vincoli e costi nascosti, e con numerosi servizi inclusi gratuiti. Inoltre, l'attivazione di una nuova offerta può avvenire direttamente online in pochi minuti, con una procedura semplice e alla portata di tutti.

Ad esempio, per attivare Giga 180 è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Iliad.

La nuova offerta 5G di Iliad Giga 180

Con Giga 180 di Iliad si hanno 180 Giga per navigare in Internet alla velocità del 5G della rete Iliad. Il 5G è disponibile sui dispositivi compatibili e nelle aree coperte dal servizio, in alternativa si passerà automaticamente alla connettività 4G e 4G+. Qualora si superino i 180 Giga in un mese, è possibile continuare a navigare a 0,90 euro ogni 100 MB (in quest'ultimo caso occorre fornire il consenso, ndr).

La nuova offerta 5G di Iliad include inoltre minuti e SMS illimitati verso i numeri fissi e mobili in Italia e in Europa. E a proposito del Vecchio Continente, Iliad propone 11 Giga dedicati in roaming nei Paesi dell'Unione europea, incluse Antille francese, Guyana francese, Mayotte, Saint-Pierre e Miquelon e Regno Unito.

A tutto questo si aggiungono poi i servizi inclusi gratuitamente, tra cui si annoverano la tecnologia VoLTE, la portabilità del numero, la segreteria telefonica e l'Hotspot.

I dettagli completi dell'offerta 5G Giga 180 sono disponibili su questa pagina del sito Iliad.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.