Iliad: Giga 180 è l'offerta 5G da 9,99€ al mese per sempre

L'operatore telefonico Iliad sta promuovendo in questi giorni Giga 180, una nuova offerta con 180 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese per sempre. La promozione è disponibile online e prevede un costo di attivazione della SIM pari a 9,99 euro una tantum.

La rete 5G Iliad ha raggiunto più di 3.000 città italiane. Per accertarsi che anche il proprio comune sia incluso nella lista, è sufficiente andare sulla pagina dedicata all'offerta (disponibile al link qui sotto o cliccando sul bottone) e verificare la copertura. Inoltre, è importante sapere se il proprio smartphone è idoneo alla nuova connettività in 5G o meno.

Con l'offerta telefonica Giga 180, Iliad offre l'opportunità di attivare un'offerta con 180 Giga in 5G a 9,99 euro al mese per sempre, senza vincoli né costi nascosti. Al traffico Internet si sommano poi minuti e SMS senza limiti, sia verso i numeri fissi e mobili in Italia.

Le chiamate e i messaggi illimitati sono disponibili anche in Europa e in più di 60 Paesi extra Ue. E a proposito di roaming, l'offerta è valida in tutti i Paesi dell'Unione europea, con l'unica eccezione per i Giga a disposizione: anziché 180 Giga si hanno a 11 Giga dedicati.

Inclusi nell'offerta Giga 180 anche i servizi Mi richiami e Hotspot, più la segreteria telefonica, la tecnologia VoLTE e la portabilità del numero da un altro operatore telefonico. Iliad consente inoltre di controllare il proprio credito residuo in qualsiasi momento, così da avere sempre una panoramica completa e aggiornata.

