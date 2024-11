Iliad Flash offre 150 GB + minuti e SMS illimitati a 7,99€/mese

Tra le promozioni più interessanti proposte da Iliad, in questo momento c'è l’offerta FLASH 150, una promozione che torna ciclicamente e sostituisce la GIGA 120, ora non più disponibile. Con FLASH 150, l’operatore offre minuti e SMS illimitati, 150 GB di traffico dati su rete 4G/4G+ e 9 GB dedicati per il roaming europeo, al costo fisso di 7,99 euro al mese. Per attivarla basta andare sul sito ufficiale di Iliad.

Iliad Flash 150 è una delle offerte del momento

Oltre ai GB e ai minuti e SMS illimitati, Iliad Flash 150 include diversi servizi senza costi aggiuntivi, come il "Mi richiami", la funzionalità hotspot, il controllo del credito residuo e la segreteria telefonica.

Questa tariffa è riservata ai nuovi clienti Iliad e a chi desidera trasferire il proprio numero da un altro operatore (la lista completa è disponibile sempre sul sito). La promozione può essere attivata fino al 12 dicembre 2024, alle ore 10:00. Per aderire, è richiesto un costo di attivazione per la SIM pari a 9,99 euro. Tra i vantaggi aggiuntivi, l’offerta include minuti illimitati verso oltre 60 Paesi e l’accesso al servizio McAfee Safe Family per una maggiore sicurezza online.

Il contratto non prevede vincoli di durata, offrendo la possibilità di disdetta in qualsiasi momento senza penali, con un preavviso minimo di 30 giorni. FLASH 150 rappresenta una soluzione completa e conveniente per chi cerca una tariffa stabile e senza sorprese.

Per attivare la promo vai sul sito di Iliad.

