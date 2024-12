Iliad Flash 210: oltre 200 GB in 5G a meno di 10€ al mese

Fino al 30 dicembre è attivabile Iliad Flash 210, la nuova offerta in 5G di Iliad con 210 Giga al mese più minuti e SMS illimitati a 9,99 euro. Il 5G è disponibile sui dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete 5G dell'operatore telefonico francese.

Per quanto riguarda il costo di attivazione della SIM, l'offerta Flash 210 di Iliad prevede un contributo una tantum di 9,99 euro. Sono invece inclusi i servizi quali Hotspot, Mi richiami, Controllo credito residuo e Segreteria telefonica. A questi si aggiunge anche il servizio di portabilità del numero per quanti scelgono di passare a Iliad da un altro operatore.

L'attivazione dell'offerta Flash 210 è disponibile su questa pagina del sito ufficiale Iliad, con il termine ultimo fissato per martedì 31 dicembre.

L'offerta Flash 210 di Iliad

Con Flash 210 di Iliad si ottiene un'offerta che comprende 210 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati, 13 Giga dedicati in roaming quando si è in Europa e chiamate senza limiti verso più di 60 Paesi in tutto il mondo. Una volta superati i 210 Giga della tariffa, l'utente può scegliere di continuare a navigare a 0,90 euro ogni 100 MB di traffico (previo espresso consenso).

Per quanto riguarda invece il roaming in Europa, ecco i Paesi inclusi: Germania, Francia, Lituania, Antille francesi, Finlandia, Lussemburgo, Austria, Gibilterra, Malta, Romania, Belgio, Grecia, Mayotte, Regno Unito, Bulgaria, Guyana francese, Norvegia, Saint-Pierre e Miquelon, Cipro, Ungheria, Paesi Bassi, Slovacchia, Croazia, Irlanda, Polonia, Slovenia, Danimarca, Islanda, Portogallo, Svezia, Spagna, Lettonia, Repubblica Ceca, Esponia, Liechtenstein e Riunione.

Tra le 60 nazioni incluse per i minuti illimitati si annoverano invece Cina Brasile, India, Regno Unito, Israele, Romania, USA, Canada, Svizzera e Paesi Bassi.

Iliad Flash 210 è attivabile su questa pagina del sito Iliad fino al 30 dicembre 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.