Iliad Flash 210: la nuova offerta con 210 GB e 5G a soli 9,99€ al mese

Iliad lancia una nuova promozione a tempo che unisce trasparenza, convenienza e prestazioni di alto livello. Con FLASH 210, puoi avere ben 210 GB di traffico internet in 4G, 4G+ e 5G, minuti e SMS illimitati, tutto al costo di soli 9,99€ al mese, con un contributo di attivazione di 9,99€. L’offerta, come da tradizione Iliad, garantisce condizioni chiare e vantaggi inclusi senza costi nascosti o rimodulazioni future. Attivala prima che scada: la promo in questione sarà disponibile solo per pochi giorni. Detto ciò, andiamo a scoprire più nel dettaglio cosa include.

Cosa include FLASH 210 di Iliad

Con FLASH 210, Iliad propone un piano ricco di servizi per soddisfare le esigenze di comunicazione e navigazione:

Traffico internet : 210 GB in 4G, 4G+ e 5G, utilizzabili nelle aree coperte dalla rete 5G Iliad e su dispositivi compatibili;

: 210 GB in 4G, 4G+ e 5G, utilizzabili nelle aree coperte dalla rete 5G Iliad e su dispositivi compatibili; Minuti e SMS illimitati : comunicazioni senza limiti in Italia e in Europa verso numeri fissi e mobili;

: comunicazioni senza limiti in Italia e in Europa verso numeri fissi e mobili; Chiamate internazionali : minuti illimitati inclusi verso oltre 60 Paesi nel mondo;

: minuti illimitati inclusi verso oltre 60 Paesi nel mondo; Continuità di navigazione : se esaurisci i 210 GB, puoi continuare a navigare al costo di 0,90€/100 MB, previo consenso esplicito;

: se esaurisci i 210 GB, puoi continuare a navigare al costo di 0,90€/100 MB, previo consenso esplicito; Servizi extra inclusi : Mi richiami, hotspot, segreteria telefonica, controllo del credito residuo, assenza dello scatto alla risposta e supporto alla tecnologia VoLTE;

: Mi richiami, hotspot, segreteria telefonica, controllo del credito residuo, assenza dello scatto alla risposta e supporto alla tecnologia VoLTE; Portabilità del numero: possibilità di mantenere il tuo numero attuale senza costi aggiuntivi.

FLASH 210 si distingue inoltre per la totale trasparenza e l’assenza di vincoli contrattuali. Una volta sottoscritto il piano, Iliad garantisce che le condizioni dell’offerta non subiranno mai modifiche. Attivare l’offerta è semplicissimo: puoi farlo comodamente online andando sul sito di Iliad. Non lasciarti sfuggire questa occasione, però: FLASH 210 è disponibile solo per pochi giorni, poi terminerà. Non bisogna dunque tergiversare: attivala ora!

