Iliad Flash 210: 210 GB in 5G a soli 9,99€ al mese per sempre

Se stai cercando un’offerta completa, con tanti GB e servizi inclusi, Iliad Flash 210 è la scelta perfetta. A soli 9,99€ al mese, puoi avere 210 GB di traffico dati in 5G, minuti e SMS illimitati e molti altri vantaggi senza costi nascosti o rimodulazioni future. L’offerta è disponibile solo per un periodo limitato, quindi è il momento giusto per passare a Iliad e sfruttare un piano trasparente, conveniente e ricco di servizi.

Iliad Flash 210: una soluzione completa per comunicare e navigare

Con Flash 210, Iliad offre un piano pensato per chi vuole navigare ad alta velocità e comunicare senza limiti, il tutto a un prezzo fisso e garantito nel tempo.

Ecco cosa include l’offerta:

210 GB di traffico dati in 4G, 4G+ e 5G, utilizzabili nelle aree coperte dalla rete 5G di Iliad;

di traffico dati in 4G, 4G+ e 5G, utilizzabili nelle aree coperte dalla rete 5G di Iliad; Minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; Chiamate internazionali incluse , con minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni estere;

, con minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni estere; Roaming UE, ovvero 13 GB di traffico dati e comunicazioni senza limiti all’interno dell’Unione Europea.

Inoltre, Iliad Flash 210 include servizi utili come hotspot gratuito, segreteria telefonica, controllo del credito residuo e la possibilità di usare i Giga disponibili come rete condivisa con altri dispositivi.

Attivare l’offerta è semplice e veloce. Puoi richiederla direttamente online sul sito ufficiale di Iliad, al costo di attivazione una tantum di 9,99€ per la SIM. L’offerta è valida anche per chi decide di mantenere il proprio numero tramite portabilità. Non perdere questa occasione: con Iliad Flash 210, hai la certezza di un piano completo e conveniente a 9,99€ al mese per sempre, senza sorprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.