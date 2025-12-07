Iliad Fibra: internet veloce per streaming, lavoro e gaming a prezzo minimo storico

Se stai cercando una connessione stabile, performante e senza sorprese,la fibra ottica di Iliad si distingue tra le soluzioni disponibili sul mercato. L’azienda, conosciuta per la trasparenza e la chiarezza delle sue offerte mobile, porta la stessa filosofia nel mondo della fibra FTTH, offrendo un servizio pensato per garantire velocità e affidabilità sia in casa che in ufficio.

Iliadbox: il router di nuova generazione incluso

Ogni offerta fibra include Iliadbox, un router Wi‑Fi 7 progettato per assicurare prestazioni ottimali anche quando molti dispositivi sono connessi contemporaneamente. Tra le funzionalità principali:

Pulsante ON/OFF dedicato per maggiore praticità;

Modalità Sleeping per ridurre i consumi energetici;

Possibilità di collegare un ripetitore Wi-Fi , ideale per coprire appartamenti ampi o più piani;

Protezione dati opzionale McAfee Multi Access disponibile a prezzo agevolato.

Grazie a Iliadbox, la tua rete domestica sarà veloce, stabile e sicura, perfetta per smart working, streaming e gaming senza interruzioni. Chi ha già un’offerta mobile Iliad da almeno 9,99€ al mese può attivare la fibra a 21,99€/mese, anziché 25,99€, con tariffa bloccata per sempre. Anche i nuovi clienti che scelgono pacchetto mobile + fibra possono approfittare dello sconto dedicato, un vantaggio concreto per chi vuole risparmiare senza rinunciare alla qualità. Un altro punto di forza della fibra Iliad è la rapidità con cui puoi iniziare a navigare. L’attivazione è pensata per essere immediata e senza complicazioni: dall’analisi della copertura fino all’installazione, Iliad gestisce tutto in modo trasparente, permettendoti di avere la tua connessione attiva in tempi rapidi e senza stress. Passare alla fibra Iliad significa scegliere una rete stabile, veloce e semplice da usare, pensata per accompagnarti ogni giorno, dal lavoro da remoto allo svago digitale, con la chiarezza e la trasparenza che caratterizzano il brand.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.