Iliad: Fibra con Wi-Fi 7 per una velocità di connessione fino a 5 Gbit/s

Iliad continua a rivoluzionare il mercato delle telecomunicazioni con una nuova offerta fibra che punta su alta velocità, trasparenza nei costi e tecnologie all’avanguardia. Con un piano che include un router Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito, velocità di connessione fino a 5 Gbit/s e un’opzione di risparmio per chi abbina l’offerta mobile.

Dettagli dell’offerta fibra Iliad

L’offerta è disponibile in tre diverse configurazioni, a seconda della copertura disponibile, nelle aree coperte da tecnologia FTTH EPON offre:

Velocità massima: fino a 5 Gbit/s in download e 700 Mbit/s in upload

Distribuzione della velocità:

Fino a 2,5 Gbit/s su una porta Ethernet

su una porta Ethernet Fino a 1 Gbit/s su due porte Ethernet

su due porte Ethernet Fino a 1 Gbit/s in Wi-Fi

Wi-Fi 7: prestazioni avanzate per una connessione stabile e veloce

Iliad è il primo operatore in Italia a includere un router Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito. Questo standard di ultima generazione permette:

Minore latenza , ideale per gaming e streaming in 4K/8K

, ideale per gaming e streaming in 4K/8K Maggiore velocità e stabilità , anche con più dispositivi connessi

, anche con più dispositivi connessi Riduzione delle interferenze, grazie alla gestione avanzata della banda

Tariffe e vantaggi per i clienti mobile

L’offerta fibra di Iliad ha un costo di 25,99€ al mese, ma chi è già cliente mobile può ottenere uno sconto di 4€ al mese, portando il prezzo a 21,99€ per sempre, con un risparmio di 48 euro all'anno.

Ecco come ottenere il risparmio:

Se hai già un’offerta mobile da 9,99€ o 11,99€ al mese , puoi attivare il vantaggio Fibra + Mobile direttamente dall’Area Personale.

, puoi attivare il vantaggio direttamente dall’Area Personale. Se hai una tariffa mobile inferiore a 9,99€, puoi passare a TOP 250 (9,99€/mese, 250GB in 5G) o TOP 300 (11,99€/mese, 300GB in 5G) per ottenere lo sconto sulla fibra.

L’offerta fibra di Iliad si distingue per prezzo competitivo, trasparenza e tecnologia avanzata. Grazie al Wi-Fi 7 e alla velocità fino a 5 Gbit/s, si posiziona tra le migliori soluzioni per chi cerca prestazioni elevate senza costi nascosti. Per chi è già cliente mobile, lo sconto aggiuntivo rende la proposta ancora più vantaggiosa.

Per conoscere l'offerta completa di Iliad clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.