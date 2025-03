Iliad: ecco l'offerta 5G definitiva a meno di 10€ al mese

La compagnia telefonica francese Iliad ha presentata da poco la nuova offerta 5G Giga 200, con minuti e SMS illimitati più 200 Giga per navigare in Internet alla massima velocità a 9,99 euro al mese. Il prezzo dell'offerta è da intendersi per sempre, come da tradizione Iliad, mentre il costo di attivazione della SIM è pari a 9,99 euro (una tantum).

Perché l'abbiamo soprannominata l'offerta 5G definitiva? Perché è difficile trovare di meglio in giro: 200 Giga sono il giusto compromesso per il 99% delle persone, così come un prezzo inferiore a 10 euro. Se poi a tutto questo aggiungiamo anche l'assenza di qualsivoglia rimodulazione, ecco che si fa presto a dire come Giga 200 di Iliad sia una delle migliori offerte 5G di sempre.

L'offerta 5G Giga 200 di Iliad

Con Giga 200 gli utenti Iliad beneficiano di 200 Giga in 5G, più minuti e SMS illimitati, al prezzo di 9,99 euro al mese per sempre. A proposito del 5G, l'operatore telefonico francese chiarisce che il nuovo standard è disponibile sui dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete 5G. Qualora poi si superi la soglia mensile dei Giga, previo espresso consenso si potrà continuare a navigare a 0,90 euro ogni 100MB.

I minuti e gli SMS sono illimitati verso i numeri fissi e mobili in Italia, così come nei Paesi appartenenti all'Unione europea e all'estero, per oltre 60 nazioni incluse. Restando poi in Europa, i clienti di Giga 200 beneficiano anche di 13 Giga dedicati in roaming.

Nell'offerta sono inoltre inclusi diversi servizi gratuiti, tra cui Mi richiami, Hotspot, Segreteria telefonica, Portabilità del numero e la tecnologia VoLTE. Tra le funzionalità più utili si annovera appunto l'hotspot, grazie a cui è possibile condividere i dati mobili della propria offerta con dispositivi quali smartphone, tablet e computer.

L'attivazione dell'offerta 5G Giga 200 è disponibile direttamente su questa pagina del sito ufficiale Iliad. Il costo da sostenere per l'attivazione della SIM è pari a 9,99 euro una tantum.

