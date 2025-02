Iliad Box senza vincoli: scopri la fibra a 21,99€ al mese

La fibra ottica di Iliad continua a distinguersi per velocità, convenienza e trasparenza. Con l’offerta Iliad Box, puoi avere una connessione ultraveloce fino a 5 Gbps senza vincoli né costi nascosti. Il tutto a un prezzo bloccato di soli 21,99€ al mese per sempre per i clienti mobile Iliad, mentre il costo standard è di 25,99€ al mese. Di seguito scopriamo meglio in cosa consiste la promozione e quali sono i suoi vantaggi.

Navigazione senza limiti e senza costi extra con Iliad Box

Iliad ha rivoluzionato il settore della telefonia mobile con offerte chiare e senza sorprese, e ora porta la stessa filosofia nella rete fissa. Con questa offerta dedicata alla conessione domestica, hai fibra FTTH con velocità fino a 5 Gbps in download e una connessione stabile e affidabile in tutta la casa. Il prezzo rimane fisso nel tempo, senza rimodulazioni o costi extra imprevisti.

La promo include anche una linea telefonica con chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili in Italia, oltre a diverse destinazioni internazionali. Inoltre, è compreso nel prezzo il modem Iliad Wi-Fi 7, che garantisce una copertura ottimale e una connessione stabile su più dispositivi contemporaneamente.

Per chi desidera una copertura ancora più ampia, è possibile aggiungere un Wi-Fi extender con un costo mensile di 1,99€, così da eliminare ogni zona d’ombra in casa.

L’attivazione della fibra è immediata e ha un costo una tantum di 39,99€. Se non sei ancora cliente mobile, puoi prima attivare la fibra e poi scegliere un’offerta mobile per ottenere lo sconto dedicato e pagare solo 21,99€ al mese invece di 25,99€.

Con Iliad Box, hai una connessione senza limiti, senza costi nascosti e con prestazioni eccellenti. Scopri tutti i dettagli e attiva l’offerta sul sito ufficiale di Iliad.

