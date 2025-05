Iliad Box: internet in fibra ultraveloce a 21,99€/mese

Tra le soluzioni di reti mobile fibra più interessanti del momento, c'è sicuramente l'offerta di Iliad Box. Se sei già utente mobile Iliad con un piano da 9,99€ o 11,99€, puoi attivare la fibra ultraveloce Iliad Box a soli 21,99 euro al mese, invece dei consueti 25,99€.

Un’occasione pensata per offrire velocità elevate e stabilità di connessione a un prezzo competitivo. Vediamo nel dettaglio quali sono i servizi inclusi in questa promozione.

Iliad Box: le caratteristiche di questa connessione

La connessione di Iliad Box è basata su tecnologia FTTH (Fiber to the Home), il top sul mercato in termini di prestazioni. In base alla zona in cui vivi, potrai raggiungere:

Fino a 5 Gbit/s in download e 700 Mbit/s in upload con tecnologia EPON;

con tecnologia EPON; 2,5 Gbit/s nelle aree coperte da rete GPON;

nelle aree coperte da rete GPON; Fino a 1 Gbit/s nelle zone con copertura standard.

Il pacchetto include un modem compatibile con Wi-Fi 7, che garantisce una connessione stabile anche con molti dispositivi attivi, ideale per chi utilizza internet in famiglia, per il gaming online o lo streaming in alta qualità.

Oltre alla connessione, l’abbonamento Iliad Box comprende:

Telefonate senza limiti verso numeri fissi e mobili italiani;

verso numeri fissi e mobili italiani; Chiamate gratuite verso oltre 60 Paesi esteri ;

; Nessun costo nascosto, nessuna rimodulazione , né obbligo di permanenza;

, né obbligo di permanenza; Installazione una tantum da 39,99€.

La promozione è attivabile facilmente sul sito ufficiale di Iliad e ti consente di risparmiare 48€ all’anno rispetto al prezzo pieno. Se cerchi una fibra potente, trasparente nei costi e senza sorprese, questa è una delle migliori offerte disponibili oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.