Iliad Box in offerta a 21,99€/mese: Internet ultraveloce e zero sorprese

Chi è già cliente mobile Iliad e vuole portare la fibra a casa, oggi può farlo approfittando di un’offerta davvero competitiva: Iliad Box è disponibile a 19,99€ al mese, senza costi nascosti, senza vincoli e con modem incluso.

Per tutti gli altri, il costo resta comunque contenuto, a 25,99€ al mese. Per acquistare un piano mobile e avere diritto all'offerta della fibra basta andare sul sito di Iliad.

Cosa include Iliad Box e perché è così vantaggiosa

L’offerta Iliad per la fibra ottica si distingue per la trasparenza totale e l’assenza di costi extra o sorprese in fattura. La connessione è fino a 5 Gbps in download complessivi (nelle aree coperte dalla rete FTTH), con prestazioni elevate anche per chi lavora da remoto, guarda contenuti in streaming o gioca online.

Ecco cosa include Iliad Box:

Connessione fino a 5 Gbps complessivi in download (FTTH);

(FTTH); Router incluso e già configurato;

e già configurato; Attivazione gratuita ;

; Nessun vincolo e disdetta in qualsiasi momento ;

; Servizio clienti dedicato , senza costi aggiuntivi;

, senza costi aggiuntivi; Prezzo bloccato per sempre, anche dopo il primo anno.

Il modem Iliad Box è progettato per garantire massime prestazioni: si tratta di un dispositivo compatto, dal design moderno e con supporto al Wi-Fi di ultima generazione, capace di distribuire la connessione in modo efficiente in tutta la casa. Inoltre, con l’app Iliad Box Connect, è possibile gestire la rete domestica in autonomia, controllare i dispositivi connessi, attivare il parental control e molto altro, direttamente dallo smartphone.

Chi passa a Iliad Box non solo beneficia di un servizio affidabile e senza vincoli, ma può anche contare su un risparmio concreto: l’offerta attuale è valida per i nuovi clienti Iliad mobile a 21,99€/mese, per sempre, con modem incluso e zero spese di attivazione. Vai sul sito di Iliad e attivala subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.