Iliad Box: fibra ultraveloce senza limiti a 21,99€ al mese, scopri l'offerta

Iliad continua a rivoluzionare il mercato delle telecomunicazioni con la sua offerta fibra, pensata per garantire velocità, trasparenza e convenienza. Grazie a Iliad Box, gli utenti possono accedere a una connessione FTTH (Fiber To The Home) senza limiti, con un prezzo bloccato e senza costi nascosti.

Per i clienti mobile Iliad con un’offerta da almeno 9,99€ al mese, il costo dell’abbonamento scende a 21,99€ al mese, mentre per tutti gli altri il prezzo è di 25,99€ al mese. Un’opportunità da non perdere per chi cerca una connessione stabile e performante a un costo competitivo.

Iliad Box: fibra fino a 5 Gbps, modem Wi-Fi 7 e chiamate illimitate

L’offerta Iliad Box offre una connessione in fibra FTTH con velocità fino a 5 Gbps in download, ideale per streaming in 4K, gaming online e smart working senza interruzioni. La rete è progettata per garantire stabilità e prestazioni elevate in ogni situazione, assicurando un’esperienza d’uso fluida e affidabile.

Incluso nel pacchetto c’è il modem Wi-Fi 7, che permette di collegare più dispositivi contemporaneamente senza perdita di segnale e con la massima velocità disponibile. Per chi ha una casa particolarmente grande, è possibile aggiungere un Wi-Fi extender al costo di 1,99€ al mese, migliorando la copertura in ogni angolo dell’abitazione.

Oltre alla connessione internet, Iliad Box mette a disposizione anche una linea telefonica con chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e diverse destinazioni internazionali, senza costi aggiuntivi.

Inoltre, per chi non è ancora cliente mobile Iliad ma vuole approfittare dello sconto sulla fibra, è possibile attivare prima Iliad Box e successivamente un’offerta mobile, così da ottenere il prezzo agevolato di 21,99€ al mese.

Grazie a questa proposta, Iliad conferma il suo impegno nel garantire trasparenza, qualità e convenienza, senza rimodulazioni o aumenti improvvisi. L’installazione prevede un costo una tantum di 39,99€, senza vincoli o costi nascosti. Per attivare l’offerta e scoprire tutti i dettagli, basta visitare il sito ufficiale di Iliad.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.