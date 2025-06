Iliad Box: fibra ultraveloce fino a 5 Gbit/s a 21,99€ al mese

Iliad lancia un'interessante promozione dedicata a chi è già cliente mobile. Se hai attivo un piano da 9,99€ o 11,99€ al mese, puoi attivare l'offerta Iliad Box per la casa al prezzo scontato di 21,99€ al mese, invece di 25,99€. Il prezzo è bloccato per sempre: niente aumenti futuri, niente sorprese.

L'attivazione avviene direttamente online, sul sito ufficiale dell'operatore, dove puoi anche sottoscrivere un’offerta mobile se non sei ancora cliente e desideri accedere allo sconto.

Cosa offre Iliad Box

La connessione si basa su tecnologia FTTH (Fiber To The Home), garanzia di stabilità e prestazioni elevate. Nell’abbonamento è incluso il modem Iliad Box con Wi-Fi 7, l'ultima generazione di rete wireless che assicura maggiore velocità, copertura ottimale e gestione fluida di più dispositivi in contemporanea.

Con questa configurazione puoi goderti streaming in alta definizione, smart working senza interruzioni, download rapidi e gaming online senza lag, il tutto gestibile tramite l’app Iliadbox Connect.

Le velocità sono variabili a seconda della copertura:

FTTH EPON : download fino a 5 Gbit/s totali, upload fino a 700 Mbit/s, distribuzione 2,5 Gbit/s su una porta Ethernet, 1 Gbit/s su due porte aggiuntive, 1 Gbit/s via Wi-Fi;

: download fino a 5 Gbit/s totali, upload fino a 700 Mbit/s, distribuzione 2,5 Gbit/s su una porta Ethernet, 1 Gbit/s su due porte aggiuntive, 1 Gbit/s via Wi-Fi; FTTH GPON (Milano, Torino, Bologna): download fino a 2,5 Gbit/s, upload fino a 500 Mbit/s;

(Milano, Torino, Bologna): download fino a 2,5 Gbit/s, upload fino a 500 Mbit/s; Aree bianche (copertura limitata): download fino a 1 Gbit/s e upload fino a 300 Mbit/s.

Inoltre, il piano prevede chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e verso oltre 60 Paesi internazionali, senza costi aggiuntivi. Come sempre, Iliad garantisce nessun vincolo contrattuale e nessuna rimodulazione nel tempo.

Se sei già cliente mobile Iliad, puoi passare alla fibra con Iliad Box a 21,99€ al mese, per una connessione affidabile, veloce e senza costi nascosti. Tutti i dettagli e la verifica della copertura sono disponibili sul sito ufficiale di Iliad.

