Iliad Box: fibra ultraveloce e senza limiti da 21,99€ al mese per sempre

Iliad continua a rivoluzionare il mercato delle telecomunicazioni, portando la sua offerta in fibra ottica illimitata tra le più vantaggiose attualmente disponibili. Con una connessione ultra veloce e un prezzo bloccato, questa promozione è una delle migliori scelte per chi cerca stabilità, trasparenza e velocità nella rete fissa. Per i clienti mobile Iliad, il costo scende a soli 21,99€ al mese, un prezzo imbattibile per la qualità del servizio offerto.

Per verificare la copertura e attivare la linea basta andare sul sito di Iliad. Ma ora vediamo nel dettaglio cosa comprende questa promozione.

Fibra Iliad: navigazione senza limiti e senza sorprese

L’offerta Iliad Box garantisce una connessione in fibra FTTH con velocità fino a 5 Gbps, senza limiti di consumo e con un prezzo bloccato per sempre. La tariffa standard è di 25,99€ al mese, ma chi ha un’offerta mobile dell'operatore in questione di almeno 9,99€ può accedere allo sconto e pagare solo 19,99€ al mese.

Oltre alla connessione ultraveloce, l’abbonamento include anche una linea telefonica con chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e diverse destinazioni internazionali, permettendo di rimanere in contatto con chiunque senza preoccupazioni.

Il pacchetto comprende anche il modem Wi-Fi 7, che assicura una copertura ottimale in tutta la casa e permette di connettere più dispositivi senza rallentamenti. Per chi ha necessità di amplificare ulteriormente il segnale, è disponibile un Wi-Fi extender al costo aggiuntivo di 1,99€ al mese.

L’attivazione dell’offerta è semplice e immediata, con un costo una tantum di 39,99€. E se non sei ancora cliente mobile Iliad, puoi attivare prima la fibra e poi passare a una tariffa Iliad per usufruire dello sconto. Un’opzione flessibile che ti permette di gestire il tutto secondo le tue esigenze.

Se cerchi una connessione stabile, performante ed economica, Iliad Box è la soluzione perfetta per avere il massimo della velocità senza brutte sorprese in bolletta. Per l'attivazione vai sul sito di Iliad.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.