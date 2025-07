Iliad: 220GB, 5G incluso, minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese per sempre

Iliad amplia il suo ventaglio di offerte con FLASH 220, la proposta pensata per chi vuole il massimo del traffico dati e la velocità del 5G, senza rinunciare alla chiarezza e alla trasparenza che hanno reso il marchio un punto di riferimento in Italia. Con 220GB di traffico dati in 4G/4G+ e 5G incluso, minuti e SMS illimitati, il tutto a 9,99€ al mese, il prezzo è garantito per sempre: nessun aumento, nessuna sorpresa.

Scopri l'offerta di Iliad Caratteristiche principali dell’offerta 220GB in 4G/4G+ e 5G

Navigazione ultraveloce su rete 5G iliad dove disponibile, per dispositivi compatibili.

Superata la soglia di 220GB, puoi continuare a navigare previo consenso a 0,90€/100MB .

Minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali (fissi e mobili), a condizioni di uso lecito e corretto.

Roaming in Europa : 13GB dedicati inclusi per navigare senza pensieri nei Paesi UE, con minuti e SMS illimitati come in Italia.

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali incluse nell'offerta. Servizi inclusi senza costi aggiuntivi 5G incluso : velocità di nuova generazione senza costi extra.

: velocità di nuova generazione senza costi extra. VoLTE : qualità superiore nelle chiamate su rete 4G/5G.

: qualità superiore nelle chiamate su rete 4G/5G. Hotspot gratuito per condividere la connessione con altri dispositivi.

per condividere la connessione con altri dispositivi. Nessuno scatto alla risposta .

. Controllo credito residuo e segreteria telefonica inclusi.

e inclusi. Portabilità del numero facile e gratuita.

facile e gratuita. Gestione completa tramite app e Area Personale iliad. Scegliere FLASH 220 significa puntare su un’offerta chiara e definitiva: il prezzo è bloccato per sempre a 9,99€ al mese, senza temere rimodulazioni future. Incluso nel costo mensile c’è l’accesso alla rete 5G, per navigare alla massima velocità sui dispositivi compatibili e nelle aree coperte, senza sovrapprezzi. Roaming UE e chiamate internazionali In Europa, FLASH 220 ti offre 13GB di traffico dati dedicato, minuti e SMS illimitati verso i numeri locali e italiani, secondo la regolamentazione Roam Like at Home.

Le chiamate internazionali verso oltre 60 Paesi extra-UE sono incluse senza costi aggiuntivi: un vantaggio concreto per chi ha contatti o famiglia all'estero. Per conoscere l'offerta completa di Iliad clicca qui.

