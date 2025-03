Iliad: 200 GB in 5G a 9,99€ al mese, risparmiando fino a 40€ all’anno

Se stai cercando un’offerta mobile con tanti GB e senza sorprese in bolletta, Iliad ha la soluzione perfetta per te. Con la promozione attuale, puoi avere 200 GB in 5G a soli 9,99€ al mese, un prezzo decisamente competitivo che ti permette di risparmiare fino a 40€ all’anno rispetto ad altri operatori.

Basta confrontare le tariffe sul mercato per rendersene conto: ad esempio, WindTre offre lo stesso quantitativo di dati a 12,99€ al mese, per un totale di oltre 150€ all’anno, mentre con Iliad il costo si ferma a 119,88€ all’anno. Per attivarla non devi fare altro che andare sul sito di Iliad.

Cosa include l’offerta Iliad da 200 GB?

Il pacchetto proposto da Iliad non si limita solo ai GB in 5G senza costi extra, ma comprende anche una serie di servizi inclusi senza spese aggiuntive:

Minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; Chiamate e messaggi senza limiti in Europa;

in Europa; 13 GB dedicati in roaming UE ;

; Hotspot incluso per condividere i tuoi giga con altri dispositivi;

per condividere i tuoi giga con altri dispositivi; VoLTE per chiamate di qualità superiore;

per chiamate di qualità superiore; Nessuno scatto alla risposta e nessun vincolo contrattuale.

L’attivazione della SIM ha un costo una tantum di 9,99€, dopodiché l’offerta resterà attiva per sempre senza aumenti. Iliad inoltre mette a disposizione la sua rete 5G su dispositivi compatibili, offrendo velocità elevate e una connessione stabile nelle aree coperte dal servizio. Se superi i 200 GB mensili, puoi comunque continuare a navigare a 0,90€/100 MB, previa conferma dell’utente.

Sottoscrivere l’offerta è semplice e veloce: basta visitare il sito ufficiale di Iliad o recarsi in uno dei numerosi Iliad Store e Corner sparsi sul territorio. Non ci sono costi nascosti né vincoli: paghi solo 9,99€ al mese e hai la certezza di un prezzo fisso per sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.