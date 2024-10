Iliad: 180 GB in 5G + minuti illimitati a meno di 10€/mese

Con Iliad Giga 180 al costo di 9,99€ al mese ottieni minuti, SMS e un ampio pacchetto di traffico dati, comprensivo di ben 180 GB, senza rinunciare a una connessione rapida e stabile. L’offerta prevede infatti l’accesso alla rete 5G, per una navigazione ultraveloce disponibile su tutti i dispositivi compatibili e nelle aree già coperte in Italia. Puoi attivare Iliad Giga 180 mantenendo il tuo numero attuale o richiederne uno nuovo, in base alle tue preferenze.

Cosa offre Iliad Giga 180

La promozione Giga 180 ti offre un’esperienza completa a un prezzo molto competitivo, con minuti e messaggi illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali, e 11 GB dedicati per il roaming in Europa. Inoltre, Iliad ha incluso numerosi servizi utili nel piano senza costi aggiuntivi: puoi contare su segreteria telefonica gratuita, verifica immediata del credito e del piano tariffario, “Mi richiami”, assenza di scatto alla risposta e funzione di hotspot per condividere il traffico dati con altri dispositivi ovunque tu sia.

La tecnologia VOLTE garantisce chiamate chiare e stabili, migliorando la qualità audio e mantenendo una connessione senza interruzioni. Con Iliad, ti affidi a uno degli operatori più amati in Italia, grazie alla sua politica di trasparenza e convenienza: le tariffe non subiscono aumenti nel tempo, non ci sono costi nascosti e l’attivazione è facile e veloce, anche online. Inoltre, Iliad continua ad espandere la copertura 5G e già ora raggiunge più di 3.000 città italiane, garantendo un’ampia accessibilità al servizio.

L’offerta Giga 180 è proposta a soli 9,99€ al mese, con un costo una tantum di attivazione di 9,99€. È valida per un uso lecito e corretto come indicato nel regolamento, senza sorprese o rincari nascosti. Non lasciarti sfuggire questa promozione vantaggiosa: attivala subito per approfittare di tutti i benefici che Iliad Giga 180 ha da offrire!

Per verificare la copertura e attivare l'offerta vai sul sito di Iliad.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.