Il tuo volo è in ritardo? Hype ti rimborsa

Chi viaggia spesso sa che dovrà sempre tenere conto di possibili difficoltà e imprevisti disseminati lungo il cammino. Uno tra questi - e forse il più "antipatico" - è quando il proprio volo è in ritardo, oppure direttamente cancellato. Purtroppo, non si tratta di eventi particolarmente rari, tutt'altro: basti pensare all'estate 2022 quando - seppur per conclamate circostanze - sono stati cancellati oltre 15 mila voli nel solo mese di agosto. Fortunatamente esistono servizi che ci consentono di viaggiare in tranquillità, anche se dovessimo incorrere in qualche tipo di problema - logistico o medico che sia: parliamo delle assicurazioni viaggio.

Puoi sottoscrivere una polizza attraverso una società, oppure puoi ottenerla gratuitamente. Come? Diventando titolare di un conto Hype Premium: una soluzione all inclusive dai tantissimi servizi, molti dei quali dedicati proprio a chi viaggia spesso, che sia per lavoro o per passione. Tra questi c'è anche una assicurazione viaggio che ti rimborsa in caso di imprevisti come - appunto - un volo in ritardo. Se scegli di aprire un conto Hype Premium prima del 30 giugno, il costo di attivazione è azzerato. Mentre se in fase di registrazione inserisci il codice promo "SUPER" ricevi subito un bonus di 25 euro.

Cosa include l'assicurazione viaggi di Hype Premium

Con Hype Premium viaggi in tutto il mondo al sicuro da ogni imprevisto, dove e quando vuoi. Per offrire il servizio più competitivo e innovativo del mercato assicurativo, Hype lavora con Allianz Travel, garantendoti assistenza prioritaria in qualsiasi giorno della settimana, ovunque tu sia. Le coperture sono tutte attive dal momento in cui concludi la registrazione al conto Premium e ti mantiene al sicuro da ogni imprevisto, ovvero:

Ritardo o annullamento del volo, smarrimento bagaglio, cancellazione viaggio

del volo, smarrimento bagaglio, cancellazione viaggio Assistenza medica in caso di emergenza all’estero, anche telefonica

in caso di emergenza all’estero, anche telefonica Rimborso spese per ricerca e soccorso in caso di incidente in montagna

per ricerca e soccorso in caso di incidente in montagna Rimborso su prelievi in caso di rapina e copertura sugli acquisti

Volo, bagagli, spese mediche: tutto in un'unica soluzione, che include naturalmente anche tutti i vantaggi di Hype Premium. Con la carta di debito World Elite Mastercard, potrai finalmente goderti ogni viaggio senza dover preoccuparti dei costi aggiuntivi, grazie ai pagamenti e prelievi gratuiti in tutto il mondo, senza alcun costo extra. Ma non è tutto: con il tuo status di utente Premium, potrai effettuare bonifici gratis, illimitati e in tempo reale, e pagare bollette, bollettini e ricariche senza commissioni.

Non farti sfuggire questa incredibile occasione di avere accesso a una copertura assicurativa completamente gratis per i tuoi viaggi, pagando semplicemente un canone mensile di 9,90 euro. Hype Premium è il conto perfetto per chi vuole restare sempre al sicuro da qualsiasi imprevisto. Registrati online in pochi minuti e inizia subito a utilizzare la tua carta virtuale disponibile in app. Per un periodo di tempo limitato, l'attivazione è completamente gratuita. Mentre inserendo il codice promo "SUPER" potrai ottenere un bonus di 25 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.