Il trucco che gli esperti usano per rendere i PC più veloci: provalo ora

Il tuo PC ha iniziato a impiegare più tempo per avviarsi? Le applicazioni si bloccano in continuazione e navigare sui siti web è diventata un’esperienza faticosa? Il problema non è del PC o, meglio, non serve cambiarlo per ripristinarne il funzionamento. Quello di cui hai bisogno è una pulizia approfondita che rimuove tutti quei file inutili e quelle voci di registro che compromettono le prestazioni di ogni dispositivo. Questa pulizia e ottimizzazione viene eseguita nei centri assistenza quando portiamo a sistemare il nostro PC. Ora puoi farlo comodamente da casa e in autonomia perché PC Cleaner, questo il software utilizzato dagli esperti informatici, è disponibile per il download.

Velocizza il tuo computer con PC Cleaner 9

L'installazione di PC Cleaner richiede pochissimi minuti e la nuova versione prevede una procedura guidata con la quale personalizzare completamente l'esperienza in base alle esigenze specifiche. La funzione di scansione intelligente, inoltre, identifica rapidamente i problemi critici e suggerisce le soluzioni ottimali.

PC Cleaner 9 è compatibile con tutti i PC con Windows 7, Windows 8, Windows 10 e Windows 11 e consente in maniera semplice e intuitiva di conoscere quali fattori incidono sulle prestazioni del PC. Il software, infatti, restituisce una panoramica dei programmi che si avviano (o tentano di avviarsi) quando si accende il computer così da stabilire quali sono realmente indispensabili e disattivare le altre, riducendo i tempi di caricamento del sistema operativo.

Inoltre con PC Cleaner 9 è possibile ottimizzare il registro di sistema e il sistema operativo andando a eliminare tutti i file inutili che si sono accumulati sul disco rigido, i cookie di tracciamento e le voci del registro di sistema che compromettono l’efficienza del computer. Inoltre l'ultima versione di PC Cleaner include un nuovo Privacy Vault con il quale archiviare e crittografare tutti i propri file e metterli al sicuro da qualsiasi accesso indesiderato.

Scarica ora PC Cleaner 9 e scopri come ripristinare le prestazioni del tuo PC in maniera semplice e veloce.

