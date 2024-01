Il top delle Soundbar è Bose: SCONTATA su Amazon del 20%

La Bose Solo Soundbar Series II si presenta come una soluzione audio impeccabile per il tuo televisore, offrendo chiarezza e semplicità. Progettata per essere montata a parete, questa soundbar Bluetooth è parte della rinomata linea di prodotti Bose.

Con la tecnologia di connettività Bluetooth, la Bose Solo Soundbar Series II si integra senza sforzo con il tuo televisore, fornendo un suono chiaro e avvolgente. La caratteristica speciale Bluetooth consente anche la riproduzione wireless di musica, podcast e altri contenuti direttamente dalla soundbar, offrendo flessibilità nelle tue scelte audio.

Uno dei punti di forza di questa soundbar è la sua facilità d'uso. Con un'unica connessione al televisore tramite il cavo audio ottico incluso, la configurazione è rapida e immediata, pronta all'uso in un istante. La soundbar è progettata con dimensioni compatte, con un'altezza di circa 7 cm, permettendoti di posizionarla facilmente sotto la maggior parte dei televisori. Inoltre, è inclusa una staffa da parete in acciaio di alta qualità per montare la soundbar a filo con la parete.

Per migliorare l'esperienza di ascolto, la Bose Solo Soundbar Series II offre la modalità "Dialogue Mode", che rende i dialoghi più chiari senza la necessità di regolare il volume. Basta premere il pulsante dedicato sul telecomando incluso. Con un design elegante e prestazioni audio di alta qualità, questa soundbar Bose si inserisce perfettamente nell'ambiente home entertainment, garantendo un'esperienza sonora superiore.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 20% sulla soundbar Bose per un costo finale d'acquisto di 159,99€.