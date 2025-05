Il tool che mette al sicuro la tua azienda in pochi minuti: usalo ora

Mentre gli attacchi informatici nei confronti delle piccole e medie imprese crescono, non sempre le aziende italiane si mettono al sicuro con strumenti davvero efficaci. Complice l’idea secondo cui un sistema di cybersecurity abbia costi elevati e che determinati rischi non siano rivolti alla propria realtà lavorativa, gli hacker agiscono con estrema facilità e libertà.

Il problema è che determinati attacchi non rappresentano solo il blocco dei PC o problemi tecnici di questo tipo. Le conseguenze, infatti, possono essere pesanti: ingenti perdite economiche, danni di immagine, perdita di clienti e problemi legali. Vale davvero la pena correre questi rischi soprattutto ora che c’è uno strumento davvero efficace e conveniente? Scopri Bitdefender GravityZone Small Business Security e configuralo per le necessità della tua azienda.

Prevenzione e contrasto efficace contro ogni minaccia informatica

Bitdefender GravityZone Small Business Security è la suite dedicata alle piccole e medie imprese che protegge tutti i dispositivi aziendali da phishing, ransomware e dalle altre principali minacce informatiche. Tra i motivi di interesse per cui scegliere Bitdefender GravityZone Small Business Security c’è l’accesso a una piattaforma modulare scalabile. Cosa significa? Che puoi aggiungere e modificare gli strumenti e il numero di dispositivi protetti in qualsiasi momento seguendo la crescita e le necessità reali della tua attività.

Collegandoti alla pagina dedicata puoi impostare il numero di dispositivi (da 1 a 100) sui quali installare Bitdefender GravityZone Small Business Security e decidere la durata dell’abbonamento (1, 2 o 3 anni). Ora questo tool è in promozione con il 30% di sconto permettendoti di risparmiare anche diverse centinaia di euro.

Un investimento piccolo per grandi vantaggi in termini di sicurezza e protezione dei dispositivi aziendali. Con Bitdefender GravityZone Small Business Security, infatti, hai gli strumenti per bloccare i tentativi di furto dei dati dei clienti, quelli per rilevare e bloccare i malware prima che vengano eseguiti e il blocco ai siti di phishing.

Scegli di lavorare in sicurezza e approfitta dello sconto del 30% per attivare Bitdefender GravityZone Small Business Security su tutti i dispositivi della tua azienda.

