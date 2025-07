Il sito perfetto in pochi minuti: ecco come fare con Hostinger a meno di 3€

Hai in mente un blog, un portfolio professionale, uno shop online o il sito per far decollare la tua attività? Fantastico. Ma... da dove si comincia davvero? Se non hai competenze tecniche e solo l’idea di parlare con un programmatore ti mette ansia, Hostinger Website Builder Premium è quello che fa per te.

Con soli 2,99€ al mese, ti porti a casa una piattaforma intuitiva, potente e già pronta all’uso. Nessuna linea di codice, nessuna complicazione: basta trascinare gli elementi sullo schermo e il tuo sito prende forma davanti ai tuoi occhi. E in più risparmi il 75% sul prezzo standard. Un vero affare.

Cosa rende Hostinger così comodo anche per chi parte da zero

Hai mai pensato “vorrei un sito bello, ma non so farlo”? È normale. Ed è proprio qui che entra in gioco Hostinger Website Builder Premium: ti offre tutti gli strumenti essenziali per realizzare da solo qualcosa di professionale, anche se non hai mai creato un sito in vita tua.

Con questo piano puoi:

Creare fino a 25 siti web (sì, venticinque!): perfetto se vuoi sperimentare idee o gestire progetti diversi.

Usare un editor visuale drag & drop : scegli, sposta, personalizza. Nessun codice, solo creatività.

Personalizzare il tuo sito con oltre 150 template professionali già pronti all’uso.

Avere 50 caselle email professionali gratuite per un anno .

Modificare tutto anche da smartphone, ovunque ti trovi.

L’AI integrata nel Website Builder è il plus di questa promo. Rispondi a poche domande su cosa vuoi fare e... magia! Il sistema ti propone testi, immagini, struttura del sito e persino ottimizzazione SEO. Tutto pronto da pubblicare in pochissimi minuti. Perfetto per chi ha tante idee ma poco tempo. Hostinger Website Builder Premium ti permette di fare tutto con pochi clic e un investimento minimo. Nessuna esperienza richiesta, ma massimo controllo sul risultato finale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.