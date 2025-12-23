Il season finale di Pluribus arriva su Apple TV: ecco come vedere gratis tutta la serie

Il season finale di Pluribus arriva su Apple TV. La serie, una delle più apprezzate degli ultimi mesi, si completa con l'arrivo del nono episodio che sarà disponibile dal 24 dicembre nel catalogo della piattaforma.

Per recuperare tutta la serie, composta da 9 episodi, con una vera e propria maratona natalizia, basta attivare la prova gratuita di 7 giorni per Apple TV. Da segnalare, inoltre, che chi ha acquistato un nuovo prodotto Apple di recente (o ne riceverà uno in regalo) potrebbe ottenere 3 mesi gratis di abbonamento.

Per verificare la disponibilità di una delle due promozionibasta raggiungere il sito di Apple TVed effettuare il login con il proprio account, premendo sul box qui di sotto. Al termine del periodo di prova gratuita, l'abbonamento si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese.

Pluribus segue la storia della scrittrice Carol Sturka che scopre di essere una delle pochissime persone viventi a essere immune a un virus che ha colpito l'intera umanità, fondendola in un'unica mente collettiva.

La serie porta la firma di Vince Gilligan, creatore di Breaking Bad, e vede Rhea Seehorn nel ruolo della protagonista Carol. I primi episodi hanno conquistato la critica, con un punteggio di 87 su 10 su Metacritic e del 98% su Rotten Tomatoes, e ha convinto anche il pubblico.

Considerando la possibilità di accesso gratuito ad Apple TV, quindi, recuperare i 9 episodi della serie in questo periodo natalizio può essere la scelta giusta. Ogni episodio dura poco più di 50 minuti. La serie è disponibile sia con doppiaggio italiano che in lingua originale, con sottotitoli.

Il trailer della serie

https://youtu.be/a6lzvWby9UE

