Il season finale di Pluribus arriva su Apple TV: ecco come vedere gratis tutta la serie

Il season finale di Pluribus arriva su Apple TV: ecco come fare a vedere gratis tutta la serie con la promo per nuovi utenti.
Davide Raia
Pubblicato il 23 dic 2025
Il season finale di Pluribus arriva su Apple TV. La serie, una delle più apprezzate degli ultimi mesi, si completa con l'arrivo del nono episodio che sarà disponibile dal 24 dicembre nel catalogo della piattaforma.

Per recuperare tutta la serie, composta da 9 episodi, con una vera e propria maratona natalizia, basta attivare la prova gratuita di 7 giorni per Apple TV. Da segnalare, inoltre, che chi ha acquistato un nuovo prodotto Apple di recente (o ne riceverà uno in regalo) potrebbe ottenere 3 mesi gratis di abbonamento.

Per verificare la disponibilità di una delle due promozionibasta raggiungere il sito di Apple TVed effettuare il login con il proprio account, premendo sul box qui di sotto. Al termine del periodo di prova gratuita, l'abbonamento si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese.

Accedi qui ad Apple TV

Una serie da guardare a Natale

Pluribus segue la storia della scrittrice Carol Sturka che scopre di essere una delle pochissime persone viventi a essere immune a un virus che ha colpito l'intera umanità, fondendola in un'unica mente collettiva.

La serie porta la firma di Vince Gilligan, creatore di Breaking Bad, e vede Rhea Seehorn nel ruolo della protagonista Carol. I primi episodi hanno conquistato la critica, con un punteggio di 87 su 10 su Metacritic e del 98% su Rotten Tomatoes, e ha convinto anche il pubblico.

Considerando la possibilità di accesso gratuito ad Apple TV, quindi, recuperare i 9 episodi della serie in questo periodo natalizio può essere la scelta giusta. Ogni episodio dura poco più di 50 minuti. La serie è disponibile sia con doppiaggio italiano che in lingua originale, con sottotitoli.

Per accedere alla promo in corso basta seguire il link qui di sotto.

Accedi qui ad Apple TV

Il trailer della serie

Ecco il trailer ufficiale della serie:

https://youtu.be/a6lzvWby9UE

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

