Il notebook HP perfetto per lavorare è IN SUPER OFFERTA

HP è diventata nel tempo una delle più grandi aziende nel settore dell'informatica. L'azienda è conosciuta per la produzione di una vasta gamma di prodotti, tra cui computer desktop, laptop ecc... Oggi su Amazon appare un maxi sconto del 34% sul notebook HP per un prezzo finale di 249,99€.

Il notebook HP in sconto di 130€, imperdibile!

Il notebook HP con Windows 11 Home in modalità S è una soluzione versatile e sicura per le tue esigenze di computing. Questo dispositivo è fornito con Microsoft Office 365 incluso. La modalità S di Windows 11 è ottimizzata per la sicurezza, consentendo l'installazione solo dalle app disponibili nel Microsoft Store e richiedendo l'uso di Microsoft Edge per la navigazione web.

Sotto il cofano, il notebook è alimentato da un processore Intel Celeron N4120 con una frequenza di base di 1,1 GHz e una frequenza di boost di 2,6 GHz. Il dispositivo offre un design elegante di colore Natural Silver ed è dotato di una serie di porte tra cui HDMI, lettore SD, USB Type-C, e jack audio. La webcam HD garantisce una comunicazione chiara e la tastiera full-size offre una digitazione confortevole e silenziosa.

Il display da 15,6" Full HD con tecnologia IPS offre un'esperienza visiva nitida e la luminosità di 220 nits garantisce una buona visibilità in diverse condizioni di illuminazione. La memoria comprende 4 GB di RAM DDR4 e un veloce SSD PCIe NVMe M.2 da 128 GB.

Una caratteristica notevole è l'autonomia della batteria, che può durare fino a 9 ore e 30 minuti, rendendo questo notebook ideale per chi lavora in mobilità. Inoltre, grazie alla funzione di Ricarica Rapida (HP Fast Charge), è possibile caricare il 50% della batteria in circa 45 minuti.

Con lo sconto del 29% Amazon permette di risparmiare 130€ sul notebook HP per un costo finale d'acquisto pari a 249,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.