Il notebook DEFINITIVO per lavoro e studio di Acer: SCONTO TOP

Acer è conosciuta per la sua gamma di prodotti affidabili e innovativi, che vanno dai dispositivi informatici tradizionali alle soluzioni più avanzate. Oggi su Amazon è possibile acquistare il notebook Acer, l'Aspire 3 al 20% di sconto per un prezzo finale di 479€.

L'Acer Aspire 3 è in sconto di 120€ su Amazon!

Il PC portatile Acer Aspire 3 è una soluzione affidabile e potente per le tue esigenze informatiche. Con un processore AMD Ryzen 5 7520U e una scheda grafica AMD Radeon, offre prestazioni eccezionali per qualsiasi attività. Il display da 15,6 pollici FHD offre immagini nitide e dettagliate, ideali per la navigazione web e lo streaming video.

Ma non è solo potenza, il design funzionale di questo notebook lo rende leggero e sottile, pesando solo 1,7 kg e con uno spessore di 18,9 mm. Inoltre, la batteria a lunga durata consente a tutta la famiglia di essere produttiva per più tempo tra una ricarica e l'altra.

Le prestazioni termiche sono migliorate grazie a una maggiore superficie della ventola, che garantisce una migliore gestione del calore e sessioni più lunghe senza surriscaldamenti. La connettività è al passo coi tempi, con una porta USB Type-C completa di tutte le funzioni, WiFi 6 e HDMI 2.1 per velocità e funzionalità avanzate.

Inoltre, Acer BlueLightShield riduce l'esposizione alla luce blu, contribuendo a preservare la salute degli occhi. In sintesi, l'Acer Aspire 3 offre un equilibrio tra potenza, design, prestazioni termiche e connettività, il tutto in un pacchetto leggero e sottile che ti consente di lavorare o intrattenerti ovunque tu sia.

Su Amazon oggi è possibile acquistare il notebook Acer al 20% di sconto per un prezzo finale di 479€.

