Il notebook definitivo di MSI è IN SCONTO per la Festa delle Offerte Prime

MSI è un produttore di hardware per computer e prodotti elettronici molto importante nell'industria dei videogiochi e dell'informatica. L'azienda è nota per la produzione di schede madri, schede grafiche, laptop da gioco, desktop personalizzati, monitor e altri componenti hardware di alta qualità. Oggi segnaliamo l'offerta di Amazon su un notebook MSI: 7% di sconto e prezzo finale di 429,00€.

Amazon e MSI lanciano la promo sul notebook!

L'MSI Modern 14 C12M-203IT è un laptop elegante e potente che offre prestazioni eccezionali e una serie di funzionalità che lo rendono adatto a una vasta gamma di esigenze. Con uno schermo da 14 pollici e un design Classic Black, questo dispositivo è sia esteticamente accattivante che altamente portatile. Al cuore di questo laptop c'è il processore di 12a generazione Intel Core i3-1215U, che garantisce prestazioni elevate, ideali per multitasking e intrattenimento. Inoltre, con Windows 11 Home come sistema operativo, hai accesso alle ultime funzionalità e miglioramenti.

La serie Modern è progettata per migliorare il tuo flusso di lavoro, con un touchpad ingrandito, una tastiera retroilluminata e una scocca che consente l'apertura fino a 180°. La tastiera ottimizzata offre un'esperienza di digitazione ergonomica. Questo laptop è incredibilmente leggero, pesa solo 1.4 kg, rendendolo perfetto per l'uso in movimento. Il Modern 14 offre anche una vasta gamma di porte, tra cui USB-A, USB-C, Micro SD e HDMI, per collegare comodamente tutti i tuoi dispositivi. Inoltre, il laptop supporta l'audio ad alta risoluzione, garantendo un'esperienza di ascolto di alta qualità. Con il MSI Center Pro, puoi ottimizzare facilmente le risorse di sistema per soddisfare le tue esigenze specifiche.

L'offerta di Amazon prevede uno sconto del 7% sul notebook MSI e un prezzo d'acquisto finale pari a 429,00€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.