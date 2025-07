Il meglio di ho. Mobile: velocità 5G, app smart e trasparenza

Oggi la connessione non è un lusso: è un’esigenza quotidiana. ho. Mobile risponde a questa esigenza con offerte chiare, veloci da attivare e senza costi nascosti. Che tu voglia navigare in 5G, gestire tutto dall’app o avere una soluzione conveniente per casa, ho. Mobile ti offre piani su misura, semplicità e trasparenza totali.

Offerta 5G: 150 giga e minuti illimitati

La nuova offerta 5G di ho. Mobile mette nelle tue mani 150 Giga alla massima velocità e minuti/SMS illimitati a soli 6,99€ al mese. Il 5G è incluso di default, senza sorprese. L’attivazione parte da 2,99€ per alcuni operatori. È la soluzione ideale per chi vuole streaming, gaming e navigazione ultra-rapida ovunque. Chi vuole ancora più velocità può attivare l’opzione Turbo direttamente dall’app a 1,29€ in più al mese. Si attiva e si disattiva quando vuoi: massima libertà, zero vincoli.

Offerta Casa con sconto per clienti ho.

Non solo mobile: ho. Mobile pensa anche a chi vuole connessione per la casa. L’offerta prevede 300 Giga su rete 4G fino a 60 Mbps, a 13,99€ al mese per chi è già cliente ho., o 15,99€ per i nuovi clienti. L’attivazione costa 3,99€. È previsto anche uno sconto sull’acquisto del router 4G.

App completa e facile

L’app ho. è uno dei punti di forza del servizio: permette di gestire Giga, minuti, attivazioni, ricariche e assistenza in modo semplice e intuitivo. Chi la usa apprezza la sua chiarezza e la possibilità di fare tutto in autonomia, dal riconoscimento SPID all’acquisto di un numero personalizzato (4,99€).

Altri servizi smart

eSIM: niente SIM fisica, attivazione ancora più rapida.

Numero personalizzato: scegli la data o il numero che vuoi.

VoLTE: chiamate in alta definizione su 4G.

Assistenza WhatsApp: supporto diretto e veloce.

Sticker e premi: collezionali per ottenere ricariche omaggio.

Porta tutti in ho.: invita amici e ricevi vantaggi.

Soddisfatti o rimborsati

Un altro elemento distintivo di ho. Mobile è la promessa “Soddisfatti ho. Rimborsati”: hai 30 giorni per provare l’offerta. Se non sei convinto, puoi chiedere il rimborso online in pochi click.

Come attivare l'offerta

Puoi attivare la SIM online in pochi minuti, anche con riconoscimento via SPID, ricevere la eSIM immediatamente o richiedere la spedizione della SIM fisica. Pagamenti facili con Visa, Mastercard, Postepay, PayPal, Apple Pay e Google Pay. Per conoscere l'offerta completa di ho. Mobile clicca qui.