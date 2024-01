Il Lenovo Ideapad 3 è il Chromebook DEFINITIVO: oggi in OFFERTA su Amazon

Il Lenovo IdeaPad 3 offre un'esperienza informatica affidabile e conveniente, perfetta per le esigenze quotidiane di lavoro e di intrattenimento. Dotato di un display da 15.6 pollici Full HD con risoluzione 1920 x 1080 e pannello IPS da 220nits, questo notebook garantisce immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione, ideale per la visualizzazione di contenuti multimediali e la produttività.

Alimentato dal processore Intel Celeron N4500, con una velocità di clock fino a 2.8GHz, il IdeaPad 3 offre prestazioni affidabili su un notebook sottile e leggero. Con 4MB di cache L3, questo processore assicura una risposta rapida e fluida durante le attività quotidiane.

Lo storage da 64GB eMMC 5.1 garantisce lo spazio necessario per archiviare i tuoi documenti di lavoro in velocità e sicurezza, mentre la RAM da 4GB Soldered LPDDR4x-2933 offre fluidità d'utilizzo durante lunghe sessioni di lavoro o di svago.

Un vantaggio aggiuntivo è la possibilità di ottenere un anno di Google One registrandoti sul servizio, che offre 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud per tutti i tuoi file e le tue foto, senza costi aggiuntivi per dodici mesi. Questo rappresenta un valore aggiunto significativo per chi desidera mantenere i propri dati sicuri e accessibili ovunque. Infine, il Kensington Nano Security Slot offre una soluzione innovativa per la sicurezza fisica dei dispositivi ultrasottili.

Oggi, Amazon, applica uno sconto del 17% sul chromebook Lenovo, l'Ideapad 3 che viene venduto al prezzo totale di 249€.